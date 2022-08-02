Болгарський торговець зброєю, який пережив ймовірне отруєння "Новічком" у 2015 році заявив, що за вибухом і подальшою пожежею на одному з його складів стоять російські оперативники.

Про це йдеться у повідомленні британської газети The Guardian.

Болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев впевнений, що саме російські агенти причетні до вибуху на його складі. “Це не може бути нещасним випадком, у будівлі не було нічого, що могло б вибухнути без стороннього втручання”, – сказав Еміліан Гебрев у інтерв’ю.

Це вже вп’яте за останні роки, коли стаються вибухи на об’єктах, що належать компанії “ЕМКО”. Болгарська прокуратура пов’язує попередні напади з російськими оперативниками.

В повідомленні зазначається, що Гебрев впав у кому у 2015 році. Західна влада та спецслужби вважають, що його отруїли нервово-паралітичною речовиною “Новічок” офіцери російської військової розвідки ГРУ. Він сказав, що пожежа, яка нещодавно сталася, ймовірно, також була справою РФ.

Гебрев розмовляв зі своїм директором служби безпеки, який повідомив, що за кілька хвилин до вибуху на складі спрацювала система сигналізації, що свідчить про вторгнення. Охоронці на місці події готувалися провести перевірку, коли почули сильний вибух. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Також він зауважив, що повинні бути записи з камер відеоспостереження, які б показали зловмисників, але досі поліція та слідчі не змогли зайти в приміщення через загрозу нових вибухів.

Крім того, він додав, що на складі були боєприпаси, призначені для африканських країн, які були замовлені кілька років тому, але покупці не оплатили їх. Проте він відмовився назвати види зброї та її вартість.

Переслідування Гебрева з боку ГРУ змусило багатьох повірити у те, що він залучений до постачання зброї в Україну. Минулого року він повідомив, що його компанії брали участь у постачанні зброї в Україну, проте раніше він це заперечував.

Зараз він знову наполягає на тому, що не мав жодних справ з Україною з моменту підписання Мінської мирної угоди наприкінці 2014 року. Гебрев сказав, що не забезпечував жодних постачань зброї в Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

У період з 2011 по 2020 рік вибухи прогриміли на чотирьох складах і виробничих приміщеннях, які пов’язані з його компанією. Минулого року МЗС Болгарії вислало російського дипломата через підозру в причетності Росії до вибухів і закликало Москву допомогти у розслідуванні.

“Минуло 11 років після першого вибуху, і ніхто за це не поніс покарання”, – наголосив Еміліан Гебрев.

Нагадаємо, що 31 липня, близько 16:00 у Болгарії стався вибух на території складу боєприпасів компанії “ЕМКО”.