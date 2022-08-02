«Це не окремий полк» – у Нацгвардії прокоментували визнання «Азову» терористичною організацією в РФ

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.
Через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ, РФ прагне зробити “Aзов” так званим “неонацистським полком”. Задля цього країна-агресорка постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, його воїнів робить об’єктом залякування людей в РФ та світі, а його знищення — однією із цілей розпочатої війни.
Однак ініціатори законів, керувалися створеним у власних ЗМІ образом і навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу.
“Офіційно повідомляємо, що окремий загін спеціального призначення “Aзов” входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Це не окремий “полк”, а структурний підрозділ у складі Національної гвардії України — військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі і сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту держави”, – заявили у Нацгвардії.
- Нагадаємо, верховний суд РФ визнав полк “Азов” терористичною організацію та заборонив її на території РФ. В асоціації родин захисників “Азовсталі” вже зреагували на рішення Верховного суду РФ.
- Верховний суд країни-агресора визнав добровольчий батальйон “Азов” “терористичною організацією”. У полку відповіли, що РФ шукає нових приводів і пояснень для своїх воєнних злочинів.
- У межах найбільшого обміну від початку повномасштабного нападу РФ на Україну 29 червня з полону звільнено 144 українських військових, зокрема – 95 оборонців “Азовсталі”. Вже після повернення додому військовослужбовці розповіли про умови перебування у російському полоні, ставлення росіян та про героїзм українських медиків у шпиталі металургійного заводу.