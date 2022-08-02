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«Це не окремий полк» – у Нацгвардії прокоментували визнання «Азову» терористичною організацією в РФ

Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що верховний суд РФ визнав полк "Aзов" "терористичною організацією" та заборонив її діяльність у країні. Після жахливої страти українських  військовополонених в Оленівці, РФ шукає нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів.

Вівторок, 2 серпня 2022, 21:37
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Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ, РФ прагне зробити “Aзов” так званим “неонацистським полком”. Задля цього країна-агресорка постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, його воїнів робить об’єктом залякування людей в РФ та світі, а його знищення — однією із цілей розпочатої війни.

Однак ініціатори законів, керувалися створеним у власних ЗМІ образом і навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу.

“Офіційно повідомляємо, що окремий загін спеціального призначення “Aзов” входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Це не окремий “полк”, а структурний підрозділ у складі Національної гвардії України — військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі і сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту держави”, – заявили у Нацгвардії.

Теги: нацгвардія, суд РФ, терористи рф, Азов

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