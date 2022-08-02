«Це не окремий полк» – у Нацгвардії прокоментували визнання «Азову» терористичною організацією в РФ

Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що верховний суд РФ визнав полк "Aзов" "терористичною організацією" та заборонив її діяльність у країні. Після жахливої страти українських військовополонених в Оленівці, РФ шукає нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ, РФ прагне зробити “Aзов” так званим “неонацистським полком”. Задля цього країна-агресорка постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, його воїнів робить об’єктом залякування людей в РФ та світі, а його знищення — однією із цілей розпочатої війни.

Однак ініціатори законів, керувалися створеним у власних ЗМІ образом і навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу.