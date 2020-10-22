44-ий президент США Барак Обама виступив із заявою, у якій розкритикував Дональда Трампа та підтримав кандидата від демократів Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що заява супроводжувалася “прямими звинуваченнями” у бік Трампа. За словами Обами, він сподівався, що Трамп проявить інтерес до своєї політичної діяльності на посту президента США, однак цього так і не трапилося.

Також Обама розкритикував податкову політику чинного президента і його стратегію боротьби з коронавірусом. До слова, сам Трамп вважає боротьбу з COVID-19 у США ефективною, про що він часто наголошує під час агітаційних виступів.

Обама зазначив, що через Трампа інші країни начебто змінили своє ставлення до США. Не забув 44-ий президент похвалити й свої політичні здобутки.

“З моїм обранням ми, ймовірно, стали надто оптимістичними до того, як багато змін відбулося в країні. Але ці зміни були реальними”, – похвалив себе Обама.

Політик додав, що країна “не може дозволити собі ще чотири роки” з Трампом.

“Це не реаліті-шоу – це реальність”, – сказав він.

Видання Reuters повідомляє, що цією фразою Обама натякнув на телевізійне минуле Трампа.

За даними CNN, виступ Обами може стати ключовим для Байдена. Політик наголосив, що кандидат від демократів не змінить різко життя американців, але “поведе країну по правильному шляху”.