Міністерство культури та інформаційної політики України разом із креативним агентством Banda "придумали" жест, яким українці змогли б вітати одне одного з Днем незалежності. Реакція соцмереж виявилась бурхливою, тож згодом в агенції перепросили. Проте перепросили радше "тому, що не очікували негативного фітбеку".

Про це йдеться у дописі освітнього порталу “Твоя підпільна гуманітарка”.

Так, у мережах звідусіль несеться похвала для Banda Agency, котрі, перепросили за свою концепцію флешмобу.

Проте, зазначили автори тексту, це не зовсім так.

Той самий “вибачний” пост в Instagram, який уже кинулися хвалити, прямим текстом каже нам наступні речі:

– Розрахунок був на те, що негативного фідбеку не буде, але негативний фідбек був;

– Проблема була не в ідеї, котра, виходячи під крилом Мінкульту, перекреслювала наявну айдентику. Проблема була навіть не у критиці з боку суспільства. Проблема була в тому, що “деякі зірки попросили” видалити пост.

Тож, у дописі наголосили, що це ж не робота над помилками. Це “удаємо, що нічого не було, тільки відчепіться від нас”.

“Банда не зрозуміла, що саме було не так, а багато кому з нас цілком все одно, що до державної айдентики лізуть люди, котрі перебувають повністю поза українським культурним полем. Бо це те що відбувається. Банді байдуже на вас із вашою критикою. Банді не байдуже на “деяких зірок”, котрі шуганулися за свою репутацію після хвилі висміювання в інтернеті. І це та позиція, котра має заслуговувати поваги і похвали? Що ж, тоді вітаємо: зокрема вашим коштом команда, котра не лише потопталася по державних символах напередодні Дня Незалежності, а ще й має в портфоліо співпрацю з росіянами і сепаратистами, непогано підняла собі рейтинг”, – зазначили у пості.

Автори побоюються, що саме ці слова: “вибачте, про*бали” Ткаченко зрештою скаже про українську культуру.

“Висновок: можна бути безпринципними мерзотами, можна співпрацювати з сепарами, можна через пихату неосвіченість знущатися з державних символів, і наслідків не буде. Навпаки, якщо зразу сказати “перепрошую”, то репутація стане ще кращою, ніж до того. А хто давнє пом’яне — той просто злий хейтер, як завжди”, – резюмували у дописі.

Міністерство культури та інформаційної політики України разом із креативним агентством Banda розробили новий флешмоб – українцям представили новий жест-тризуб.

Згодом допис зібрав велику кількість коментарів, більшість із яких – негативні.

Після бурхливих реакцій соцмереж агенція двічі видаляла допис, удруге – остаточно. Натомість опублікувала перші пояснення: мовляв, жест із трьох пальців зараз небезпечно підіймати на тимчасово окупованих територіях. Також цей жест в українській мові жестів означає літеру “Н”, у чому розробники концепції вбачали відсилку до слова “Незалежність”.

Проте вже пізніше в агенції вирішили опублікувати офіційний пост-вибачення, пояснюючи чому саме таке ідея зародилась у креативних головах.

“Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте”, – зазначили у дописі.

Там пояснили, чому прибрали перший пост, мовляв, попросили деякі зірки. В агенції також зауважили, що радо “прибрали б і себе з цього всього”, але не можуть, тому “будуть вигрібати”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Banda Agency (@banda.agency)

Своєю чергою, пресслужба Мінкульту також перепросила за жест. Вона назвала це “перекреативили” та наголосила, що Міністерство не мало на меті зневажити або образити співгромадян.

Там також пояснили, що не захотіли взяти “Тризуб Чорновола”, оскільки, мовляв, “даний символ використовує одна з політичних партій, натомість нашим завданням було розробити жест для всіх українців, незалежно від їхніх політичних поглядів”.