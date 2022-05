Про це Віталій Кличко заявив під час свого виступу на економічному форумі у Давосі.

Кличко розпочав свій виступ з того, що РФ все ще сподівається взяти під контроль українську столицю.

Він зауважив, що весь світ бачив докази з таких міст-супутників, як Буча. Отже, за його словами, усі розуміють, що “це не спецоперація, а геноцид українського народу, з вбитими дітьми, жінками, людьми похилого віку”.

Те, що зараз відбувається, – це велика трагедія, зазначив Кличко – не лише для України, а й для Європи.

А також для росіян, які повільно починають розуміти, що вторгнення не є спеціальною військовою операцією, як стверджував президент РФ Путін.

Він запустив запис сирени, яка попереджає жителів йти до бункерів, пояснюючи, як він ненавидить цей звук.

Причина цієї війни, продовжив Кличко, полягає в тому, що український народ хотів побудувати сучасне демократичне суспільство і стати частиною Європейського Союзу.

Мер Києва застеріг, що Україна не просто бореться, а захищає європейські цінності, адже, ніхто не знає, як далеко планують зайти росіяни.

Очільник столиці закликав світову спільноту не зупинятися та продовжувати допомагати Україні у її боротьбі із вторгненням російських військ.

Окремо він подякував Німеччині за те, що у минулому ця країна була найбільшим прихильником України.

“We defend not just our families. We defend all of you. And we defend you because we have the same values”

— Vitalyi Klitschko, Mayor of Ukraine, thanking international community for their support, and asking for more defensive weapons #wef22 #davos pic.twitter.com/lqb37f2cS6

