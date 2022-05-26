Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко вважає, що Україна має історичний шанс повністю покінчити з правлінням терористичного путінського режиму в РФ. Він закликав Захід надати більше оборонної зброї Україні, оскільки росіяни вчиняють "геноцид стосовно українців".

Про це Віталій Кличко заявив під час свого виступу на економічному форумі у Давосі.

Кличко розпочав свій виступ з того, що РФ все ще сподівається взяти під контроль українську столицю.

“Зрозуміло, що це не спеціальна військова операція, як стверджує Росія, а війна, одна з найбільших з часів Другої світової війни, каже він. Тисячі людей загинули, у тому числі багато дітей, каже Кличко, у масштабній битві, що точилася на сході України. Ні для кого не секрет, що пріоритетом Росії є окупація всієї країни, а головною метою все ще залишається столиця України, серце країни”, – наголосив мер.

Він зауважив, що весь світ бачив докази з таких міст-супутників, як Буча. Отже, за його словами, усі розуміють, що “це не спецоперація, а геноцид українського народу, з вбитими дітьми, жінками, людьми похилого віку”.

Те, що зараз відбувається, – це велика трагедія, зазначив Кличко – не лише для України, а й для Європи.

А також для росіян, які повільно починають розуміти, що вторгнення не є спеціальною військовою операцією, як стверджував президент РФ Путін.

Він запустив запис сирени, яка попереджає жителів йти до бункерів, пояснюючи, як він ненавидить цей звук.

Причина цієї війни, продовжив Кличко, полягає в тому, що український народ хотів побудувати сучасне демократичне суспільство і стати частиною Європейського Союзу.

Мер Києва застеріг, що Україна не просто бореться, а захищає європейські цінності, адже, ніхто не знає, як далеко планують зайти росіяни.

Очільник столиці закликав світову спільноту не зупинятися та продовжувати допомагати Україні у її боротьбі із вторгненням російських військ.

“Цивілізований світ, демократичні держави повинні мати єдину, чітку і непорушну позицію щодо дій для зупинки російського агресора. Адже варварство, яке несе Росія, загрожує не лише державності України, а й безпеці й миру Європи і всього демократичного світу”, – зазначив Кличко.

Окремо він подякував Німеччині за те, що у минулому ця країна була найбільшим прихильником України.

“Але зараз Україні потрібна оборонна зброя – швидко”, – наголосив мер.