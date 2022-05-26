Про це Віталій Кличко заявив під час свого виступу на економічному форумі у Давосі.
Кличко розпочав свій виступ з того, що РФ все ще сподівається взяти під контроль українську столицю.
“Зрозуміло, що це не спеціальна військова операція, як стверджує Росія, а війна, одна з найбільших з часів Другої світової війни, каже він. Тисячі людей загинули, у тому числі багато дітей, каже Кличко, у масштабній битві, що точилася на сході України. Ні для кого не секрет, що пріоритетом Росії є окупація всієї країни, а головною метою все ще залишається столиця України, серце країни”, – наголосив мер.
Він зауважив, що весь світ бачив докази з таких міст-супутників, як Буча. Отже, за його словами, усі розуміють, що “це не спецоперація, а геноцид українського народу, з вбитими дітьми, жінками, людьми похилого віку”.
Те, що зараз відбувається, – це велика трагедія, зазначив Кличко – не лише для України, а й для Європи.
А також для росіян, які повільно починають розуміти, що вторгнення не є спеціальною військовою операцією, як стверджував президент РФ Путін.
Він запустив запис сирени, яка попереджає жителів йти до бункерів, пояснюючи, як він ненавидить цей звук.
Причина цієї війни, продовжив Кличко, полягає в тому, що український народ хотів побудувати сучасне демократичне суспільство і стати частиною Європейського Союзу.
Мер Києва застеріг, що Україна не просто бореться, а захищає європейські цінності, адже, ніхто не знає, як далеко планують зайти росіяни.
Очільник столиці закликав світову спільноту не зупинятися та продовжувати допомагати Україні у її боротьбі із вторгненням російських військ.
“Цивілізований світ, демократичні держави повинні мати єдину, чітку і непорушну позицію щодо дій для зупинки російського агресора. Адже варварство, яке несе Росія, загрожує не лише державності України, а й безпеці й миру Європи і всього демократичного світу”, – зазначив Кличко.
Окремо він подякував Німеччині за те, що у минулому ця країна була найбільшим прихильником України.
“Але зараз Україні потрібна оборонна зброя – швидко”, – наголосив мер.
“We defend not just our families. We defend all of you. And we defend you because we have the same values”
— Vitalyi Klitschko, Mayor of Ukraine, thanking international community for their support, and asking for more defensive weapons #wef22 #davos pic.twitter.com/lqb37f2cS6
— Peter Vanham (@petervanham) May 26, 2022
- Нагадаємо, у неділю у швейцарському місті Давос розпочався щорічний Всесвітній економічний форум. Цьогоріч увесь форум присвячений Україні.
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- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс переконана, що російського лідера Володимира Путіна необхідно перемогти, натомість спроби “утихомирити” агресора вважає небезпечними.