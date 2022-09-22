Про це повідомляє The Guardian з посиланням на її заяву під час виступу в Генасамблеї ООН.
Як зазначає видання, погрози російського президента, здавалося, свідчать про те, що війна в Україні може перерости в ядерну кризу, що викликало шалену реакцію світових лідерів на чолі з президентом США Джо Байденом.
На початку промови Трасс відзначила, що зараз геополітика увійшла в нову епоху і це вимагає принциповості та рішучої позиції від країн, які вірять у засадничі принципи ООН: “Цього ранку ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні провали. Він вирішив продовжувати зусилля, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, для якого не існує прав і свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та брязкання зброєю. Це не спрацює”, — сказала британська лідерка.
Також вона пообіцяла зберігати та збільшувати військову підтримку для України, так довго, як це буде необхідно, закликавши лідерів інших країн не йти на компроміси з РФ, попри труднощі через завищені ціни на енергоносії.
Частину промови вона присвятила протистоянню між демократичними й авторитарними моделями держави, зауважуючи, що демократії для того, аби довести свою життєздатність і перевагу, мають знайти спосіб забезпечувати добробут та безпеку для своїх громадян.
- Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав “актом розпачу” оголошення про часткову мобілізацію в РФ та проведення так званих “референдумів” на окупованих РФ територіях України.
- Мобілізація президентом РФ Володимиром Путіним сотень тисяч додаткових військових для війни в Україні призведе до ескалації конфлікту, а його погроза застосувати ядерну зброю була “небезпечною та безрозсудною риторикою”, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 21 вересня.
- Більшість іноземних політиків та дипломатів, говорячи про указ щодо часткової мобілізації у РФ, заявили, що це свідчить про провал планів російського повномасштабного вторгнення в Україну.