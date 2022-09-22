Прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс назвала ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна "брязканням зброєю", заявивши, що такий шантаж з його боку "не спрацює".

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на її заяву під час виступу в Генасамблеї ООН.

Як зазначає видання, погрози російського президента, здавалося, свідчать про те, що війна в Україні може перерости в ядерну кризу, що викликало шалену реакцію світових лідерів на чолі з президентом США Джо Байденом.

На початку промови Трасс відзначила, що зараз геополітика увійшла в нову епоху і це вимагає принциповості та рішучої позиції від країн, які вірять у засадничі принципи ООН: “Цього ранку ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні провали. Він вирішив продовжувати зусилля, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, для якого не існує прав і свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та брязкання зброєю. Це не спрацює”, — сказала британська лідерка.

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Також вона пообіцяла зберігати та збільшувати військову підтримку для України, так довго, як це буде необхідно, закликавши лідерів інших країн не йти на компроміси з РФ, попри труднощі через завищені ціни на енергоносії.

Частину промови вона присвятила протистоянню між демократичними й авторитарними моделями держави, зауважуючи, що демократії для того, аби довести свою життєздатність і перевагу, мають знайти спосіб забезпечувати добробут та безпеку для своїх громадян.