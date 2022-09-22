Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що роздавати повістки під час акцій протесту проти часткової мобілізації у РФ не суперечить російським законам, тому таку практику продовжуватимуть.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство “РИА “Новости”

За словами Пєскова, практика вручення повісток затриманим під час протестів не суперечить закону: “І тому немає ніякого порушення прав”, — сказав він.

Також Пєсков сказав, що, за версією Кремля, рішення про часткову мобілізацію пов’язане з тим, що “зараз де-факто Росії протистоїть блок НАТО з усіма своїми логістичними можливостями”.

Водночас команда російського опозиційного політика Олексія Навального заявила, що “часткова мобілізація у РФ”, про яку оголосив президент РФ Володимир Путін, насправді може означати “повну”.

ДОВІДКА. Напередодні, 21 вересня, Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Згодом це підтвердив і міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосивши, що загалом планують мобілізувати 300 000 резервістів.