Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство “РИА “Новости”
За словами Пєскова, практика вручення повісток затриманим під час протестів не суперечить закону: “І тому немає ніякого порушення прав”, — сказав він.
Також Пєсков сказав, що, за версією Кремля, рішення про часткову мобілізацію пов’язане з тим, що “зараз де-факто Росії протистоїть блок НАТО з усіма своїми логістичними можливостями”.
Водночас команда російського опозиційного політика Олексія Навального заявила, що “часткова мобілізація у РФ”, про яку оголосив президент РФ Володимир Путін, насправді може означати “повну”.
ДОВІДКА. Напередодні, 21 вересня, Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Згодом це підтвердив і міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосивши, що загалом планують мобілізувати 300 000 резервістів.
- Так званий окупаційний “голова” Криму Сергій Аксьонов заявив, що списки мешканців Криму, які підлягають російській мобілізації вже склали.
- Держдума РФ схвалила поправки до законодавства про військову службу. Депутати зокрема посилили покарання за відмову від участі у військових діях та додали нові статті, які стосуються здавання у полон та мародерства.
- Прокуратура Москви оприлюднила застереження про відповідальність за участь у громадських акціях протесту і пригрозила позбавленням волі до 15 років на тлі оголошення президентом РФ “часткової” мобілізації.