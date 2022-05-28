Перша леді України дала інтерв'ю головній редакторці іспанського ELLE Бенедетті Полетті розповівши про повномасштабне вторгнення РФ в Україну та як воно вплинуло на життя українців.

Про це повідомляє міжнародний журнал про моду, красу, розваги та здоров’я ELLE.

За словами Олени Зеленської, для неї повномасштабна війна почалась так само як і для мільйона українців – коли вся родина була вдома.

Вона додала, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну її завдання, як першої леді, практично не змінились. Вона займається гуманітарними проєктами, які під час війни стали ще більш актуальними.

Зокрема разом з першими леді інших країн світу вони допомагають українцям за кордоном, організовують евакуацію хворих дітей, дітей-сиріт за кордон у безпечні місця.

Також Олена Зеленська розповіла про роботу на інформаційному фронті.

“Я намагаюся доносити правду про війну в Україні через звернення, інтерв’ю, через концерти в Європі на підтримку України. Спочатку нас були сумніви: чи доречна музика під час війни? Але вже після першого концерту зрозуміли — потрібна. Бо мистецтво протистоїть руйнуванню. До того ж ці концерти допомагають дієво — виручені з них кошти йдуть на гуманітарну допомогу тим самим будинкам дитини чи лікарням в Україні. Там потрібне все — від ліків до їжі”, – сказала вона.

На запитання про те, яку роль відіграють жінки у протистоянні з російським агресором, перша леді зауважила, що українська жінка задіяна на всіх фронтах, не тільки на воєнному. Вона наголосила, що у цьому, власне, і полягає феномен українок. За словами Зеленської, Україна – дуже “жіноча” країна і наші жінки домінують у багатьох сферах – від медицини та освіти до роботи у держустановах.

“А зараз, на жаль, і обличчя нашої еміграції — жіноче. І хоча я за гендерну рівність у можливостях і завжди за рівні можливості та зарплатні між жінками та чоловіками, скажу зараз: добре, що не всі наші жінки військовозобов’язані, бо хто б зараз вивозив у безпечні місця дітей та літніх людей?”, – додала вона.

Також Олена Зеленська розповіла про жінок, які під обстрілами вивозили на авто своїх рідних та сусідів, про жінок, які добрими словами підтримували інших. Вона зауважила, що надала б всім цим жінкам звання героїні-рятувальниці.

Згадала Олена Зеленська і про звірства росіян в українських населених пунктах, які деякий час перебували в окупації. Вона наголосила, що ніхто в Україні не може почувати себе безпечно – ні жінки, ні діти, ні люди похилого віку.

За її словами, росіяни навмисне знищують мирних людей і цьому є сотні прикладів – звірства росіян на тимчасово окупованих територіях та ракетні обстріли українських міст, унаслідок яких гинуть люди.

“То що я можу відповісти на те, як убезпечити наших людей? Зупинити Росію! Наша армія це робить. Саме тому ми просимо у світу бодай зброї. Якщо вже НАТО не захотіло закривати над нами небо (а це б теж убезпечило нас)”, – сказала Зеленська.

Згадала перша леді і про загиблих на війні журналістів. За її словами, таких вже понад два десятки, серед яких не тільки українські, а й іноземні медійники.

“Усі ці люди хотіли одного — доносити правду. А на цій війні правда — особливо небезпечна для ворога зброя, і саме тому він цілить у журналістів. Тому роль чесних журналістів велика як ніколи. І вони у групі ризику так само як і солдати”, – додала вона.

Водночас Зеленська наголосила, що зараз кожен з українців є журналістом. Адже всі мають доступ до соцмереж, де можуть свідчити про побачене і писати про історії, які відбуваються навколо.

Зеленська резюмувала, що своїм інтерв’ю хоче донести людям, що це не тільки війна України, а що війна вже у Європі. Вона подякувала європейцям, які прийняли українців, котрі втекли від жахів війни та наголосила, що вся Україна не зможе переселитись у безпечне місце.

“Бо ворог просуватиметься далі. Він не зупиниться на наших зламаних долях. У нинішньому глобальному світі і війни глобальні. Тож прошу світ не ставитися до цієї війни як до такої, що відбувається десь за міцною сусідньою стіною. У світі немає стін. Та й ракети їх легко пробивають”, – наголосила перша леді.