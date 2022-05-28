Про це повідомляє міжнародний журнал про моду, красу, розваги та здоров’я ELLE.
За словами Олени Зеленської, для неї повномасштабна війна почалась так само як і для мільйона українців – коли вся родина була вдома.
Вона додала, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну її завдання, як першої леді, практично не змінились. Вона займається гуманітарними проєктами, які під час війни стали ще більш актуальними.
Зокрема разом з першими леді інших країн світу вони допомагають українцям за кордоном, організовують евакуацію хворих дітей, дітей-сиріт за кордон у безпечні місця.
Також Олена Зеленська розповіла про роботу на інформаційному фронті.
“Я намагаюся доносити правду про війну в Україні через звернення, інтерв’ю, через концерти в Європі на підтримку України. Спочатку нас були сумніви: чи доречна музика під час війни? Але вже після першого концерту зрозуміли — потрібна. Бо мистецтво протистоїть руйнуванню. До того ж ці концерти допомагають дієво — виручені з них кошти йдуть на гуманітарну допомогу тим самим будинкам дитини чи лікарням в Україні. Там потрібне все — від ліків до їжі”, – сказала вона.
На запитання про те, яку роль відіграють жінки у протистоянні з російським агресором, перша леді зауважила, що українська жінка задіяна на всіх фронтах, не тільки на воєнному. Вона наголосила, що у цьому, власне, і полягає феномен українок. За словами Зеленської, Україна – дуже “жіноча” країна і наші жінки домінують у багатьох сферах – від медицини та освіти до роботи у держустановах.
“А зараз, на жаль, і обличчя нашої еміграції — жіноче. І хоча я за гендерну рівність у можливостях і завжди за рівні можливості та зарплатні між жінками та чоловіками, скажу зараз: добре, що не всі наші жінки військовозобов’язані, бо хто б зараз вивозив у безпечні місця дітей та літніх людей?”, – додала вона.
Також Олена Зеленська розповіла про жінок, які під обстрілами вивозили на авто своїх рідних та сусідів, про жінок, які добрими словами підтримували інших. Вона зауважила, що надала б всім цим жінкам звання героїні-рятувальниці.
Згадала Олена Зеленська і про звірства росіян в українських населених пунктах, які деякий час перебували в окупації. Вона наголосила, що ніхто в Україні не може почувати себе безпечно – ні жінки, ні діти, ні люди похилого віку.
За її словами, росіяни навмисне знищують мирних людей і цьому є сотні прикладів – звірства росіян на тимчасово окупованих територіях та ракетні обстріли українських міст, унаслідок яких гинуть люди.
“То що я можу відповісти на те, як убезпечити наших людей? Зупинити Росію! Наша армія це робить. Саме тому ми просимо у світу бодай зброї. Якщо вже НАТО не захотіло закривати над нами небо (а це б теж убезпечило нас)”, – сказала Зеленська.
Згадала перша леді і про загиблих на війні журналістів. За її словами, таких вже понад два десятки, серед яких не тільки українські, а й іноземні медійники.
“Усі ці люди хотіли одного — доносити правду. А на цій війні правда — особливо небезпечна для ворога зброя, і саме тому він цілить у журналістів. Тому роль чесних журналістів велика як ніколи. І вони у групі ризику так само як і солдати”, – додала вона.
Водночас Зеленська наголосила, що зараз кожен з українців є журналістом. Адже всі мають доступ до соцмереж, де можуть свідчити про побачене і писати про історії, які відбуваються навколо.
Зеленська резюмувала, що своїм інтерв’ю хоче донести людям, що це не тільки війна України, а що війна вже у Європі. Вона подякувала європейцям, які прийняли українців, котрі втекли від жахів війни та наголосила, що вся Україна не зможе переселитись у безпечне місце.
“Бо ворог просуватиметься далі. Він не зупиниться на наших зламаних долях. У нинішньому глобальному світі і війни глобальні. Тож прошу світ не ставитися до цієї війни як до такої, що відбувається десь за міцною сусідньою стіною. У світі немає стін. Та й ракети їх легко пробивають”, – наголосила перша леді.
- Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська заявила, що українці потребують психологічної реабілітації після того, що пережили в окупації та на фронті.
- Також повідомлялось, що до Ужгорода на День матері прибула перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден. Вона зустрілася з українською першою леді Оленою Зеленською.