Про це повідомляють #Букви.

Так, журналістка Тетяна Трощинська зауважила, що Квітко публікує у себе на сторінці малюнки дітей (які перебувають у процесі психотерапії) та детальні історії про зґвалтування, через що особистість пацієнта може бути розсекречена, або ж сам пацієнт може себе впізнати та повторно травмуватися.

Зокрема, Трощинська виділила ситуацію, коли Квітко написала про хлопчика, що був зґвалтований, і що його мама попри емоції нібито дала згоду на публікацію.

“Яка згода? У якій формі? Що саме усвідомлює мама, в якому стані сама перебуває? Чи усвідомлює вона, що кожен роззява за сніданком зможе прочитати ці всі подробиці про її дитину в газеті? Ці історії не слугують для того, щоб задовольнити чийсь нарцисичний потяг. Це не ток-шоу, де заради години слави випадкових і сумнівних “зірок” вивертають на потіху публіки долі реальних людей”, – наголосила Тетяна Трощинська. Своєю чергою, українська письменниця Тамара “Горіха Зерня” Дуда теж звернула увагу на подібні публікації та закликала “всіх, хто має авторитет і повноваження, втрутитися у цю ситуацію”. “Це грубе, кричуще порушення професійної етики, наслідки якого для конкретної дитини можуть бути непрогнозованими”, – додала Дуда.