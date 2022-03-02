Про це повідомляє CNN.

Вікторія Спарц у своїх промовах постійно наголошує на необхідності негайної допомоги та збільшити військових ресурсів, заявляючи, що український народ хоче більше зброї, а не військ, тому що хоче самостійно воювати з росіянами. Вона також виступає за права біженців і привертає увагу до жахів гуманітарної кризи, яка швидко розгортається.

“Я думаю, що нам потрібно зрозуміти ситуацію в Україні. Це не війна. Це геноцид українського народу божевільною людиною, яка не може зрозуміти, що український народ не хоче бути з Радянським Союзом. Це бійня. Це вбивство українського народу. А вільний світ стоїть і дивиться. Скільки він [Путін] уб’є? Ну, я вам скажу: він уб’є всіх, і скільки зможе, якщо ми щось з цим не зробимо”, – наголосила Вікторія Спарц.

Спарц вже двічі зверталася до своїх колег за зачиненими дверима, щоб розповісти про кризу в Україні: спочатку в лютому, а потім 1 березня перед першим виступом Байдена про стан Союзу. Остання її промова викликала овації, і була описана учасниками як “потужна” та “зворушлива”.

Зауважимо, Вікторія Спартц – етнічна українка, їй 48 років. Вона народилася у місті Носівка Чернігівської області у родині інженерів, але у 2000 році вийшла заміж за американця Джейсона Спартца і переїхала до США.

Спартц, зокрема, відома своєю передвиборчою кампанією, яка пройшла під гаслом “Стоп соціалізм”. Вона неодноразово згадувала розповідь дідуся про те, як радянська влада відібрала у їхньої родини господарство під час колективізації та про Голодомор у 1930-х роках.

Один із передвиборчих роликів Спартц так і називається – “Стоп соціалізм”. Він супроводжується словами за кадром: “Народжена у Радянському Союзі, Вікторія Спартц знає горе соціалізму”.