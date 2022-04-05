Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко прокоментував відключення з етеру трьох телеканалів - "5 каналу", "Еспресо" та "Прямого". На думку журналіста, телеканали "прибрали" з ефіру за вказівкою Банкової. І пов'язано це не з військовою цензурою, а політичною.

Про це йдеться у дописі Сергія Сидоренка у Facebook.

Журналіст зазначив, що зараз Україна бореться за те, аби не стати Росією. Проте ця боротьба неможлива, якщо одночасно діяти так, як діє країна-агресор.

“Давайте будемо чесними: “5 канал”, “Прямий” та “Еспресо” з ефіру відключила Банкова. І це не військова цензура, а політична”, – наголосив Сидоренко.

Він додав, що не знає, чи може такий крок влади бути пов’язаним з прогресом у перемовинах з Росією та можливою угодою, яку “доведеться продавати населенню” і яку б точно вище вказані канали критикували.

Водночас журналіст додав, що як міжнародник він точно розуміє: диктатура поглинає та засмоктує непомітно.

Сергій Сидоренко занепокоєний, що скоро влада може закрити сайт “Європейська Правда”, або ж будь-яке інше українське ЗМІ з однією метою: аби всі інші зрозуміли, що потрібно писати лише те, що вигідно владі.

За його словами, саме так на початку 2000-х, з приходом до влади Володимира Путіна, діяла цензура у Росії. Тому Сидоренко закликав журналістів не замовчувати про відключення “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”.

“Мовлення цих каналів повинне відновитись негайно та невідкладно. Я не є глядачем цих каналів, до слова, взагалі, але це не має значення. Бо на кону дуже багато. У тому числі для нашого руху до членства в ЄС. Бо різні опції Росії в Євросоюз не беруть. Не вірите – спитайте у Туреччини”, – резюмував журналіст.

Повернути в етер вище вказані телеканали закликав також журналіст “Громадського” та експерт Інституту масової інформації (ІМІ) Олексій Братущак.

З цим проханням він звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Також, за словами Братущака, очільнику держави варто вигнати з телемарафону UAразом “медведчуківських” пропагандистів.

“Продемонструйте нам, журналістам, що після війни у Вас в пріоритеті буде журналістика, а не медіагниди”, – написав він.

Виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Олександр Сушко також не залишився осторонь відключення одразу трьох українських телеканалів. За його словами, відключення з етеру незалежних від влади телеканалів є шкідництвом, яке підриває єдність українців на тлі ворожої навали.

“Не сьогодні, так завтра цю помилку доведеться виправляти, без варіантів. То навіщо так підставлятися?”, – зауважив Сушко.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін також написав, що відключення з етеру “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо” нагадує дії Путіна на початку 2000-х, коли він прийшов до влади у РФ.

“Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував, і це самодіяльність Єрмака і ко”, – наголосив Шабунін.

За його словами, відключення опозиційних телеканалів погано виглядає на тлі того, що правоохоронною системою України продовжує керувати проросійська особа, Олег Татаров, який дозволив під час війни втекти з України Віктору Медведчуку та Андрію Портнову.

“Татаров, який від імені ОП пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски (конкретно – МГЗ в Авалі)”, – додав він, зауваживши, що це далеко не все, чим займається глава ОПУ Андрій Єрмак у час війни.

Тому, додав Шабунін, “5 канал”, “Еспресо” та “Прямий” повинні негайно повернути в етер, адже Україна – не Росія.