Про це повідомляють #Букви.
Спочатку деякі медіа, зокрема The Jerusalem Post повідомили, що начебто високопоставлений урядовець з ОП розповів їхнім кореспондентам Нафталі Беннет під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, “порадив йому пристати на російські вимоги щодо припинення війни в Україні”.
Після цього у коментарі Аxios представники Офісу прем’єр-міністра Ізраїлю спростовували інформацію про “поради”.
“Ми сумніваємося, що чиновник є високопоставленою особою, яка зараз перебуває в Україні і яка була на виклику, тому що це велося на приватній лінії. Наші контакти безпосередньо з президентом Зеленським та його близькими радниками”, – пояснив чиновник в Офісі прем’єр-міністра Ізраїлю.
Своєю чергою, Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк теж заперечив подібний змісто розмови. За його словами, Ізраїль, як і решта країн – умовних посередників, “абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ”.
“Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події”, – наголосив Подоляк.
Також повідомлення спростував і речник Зеленського Сергій Никифоров.
“Беннет не намагався тиснути або переконувати погодитися на ті чи інші умови”, – констатував Никифоров.
- Нагадаємо, заступник міністра МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що конвої, які перевозитимуть до України зброю можуть бути атаковані російськими військами.
- Ізраїльські вчені, котрі спеціалізуються на вивченні історії геноциду, нацизму та Другої світової війни, засудили Росію. Вони назвали наратив щодо нібито геноциду в Україні, яким РФ виправдовує напад, аморальним знущанням із жертв.
- В уряді Ізраїлю стверджують, що вони не оголошували жодних заборон країнам Балтії стосовно надання Україні зброї ізраїльського виробництва.