Низка ізраїльських ЗМІ з посиланням на нібито джерело в Офісі президента України заявили, що прем'єр Ізраїлю Беннет в розмові з Зеленським нібито радив йому погодитися на умови Путіна. Офіційні представники урядів цю інформацію спростували.

Про це повідомляють #Букви.

Спочатку деякі медіа, зокрема The Jerusalem Post повідомили, що начебто високопоставлений урядовець з ОП розповів їхнім кореспондентам Нафталі Беннет під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, “порадив йому пристати на російські вимоги щодо припинення війни в Україні”.

Після цього у коментарі Аxios представники Офісу прем’єр-міністра Ізраїлю спростовували інформацію про “поради”.

“Ми сумніваємося, що чиновник є високопоставленою особою, яка зараз перебуває в Україні і яка була на виклику, тому що це велося на приватній лінії. Наші контакти безпосередньо з президентом Зеленським та його близькими радниками”, – пояснив чиновник в Офісі прем’єр-міністра Ізраїлю.

Своєю чергою, Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк теж заперечив подібний змісто розмови. За його словами, Ізраїль, як і решта країн – умовних посередників, “абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ”.

“Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події”, – наголосив Подоляк.

Також повідомлення спростував і речник Зеленського Сергій Никифоров.