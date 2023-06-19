Міський голова Тернополя Сергій Надал обурений поведінкою деяких містян, зокрема тих, які влаштовують пиятики у вуличних мобільних укриттях.

Джерело: Сергій Надал у Facebook

“Це неподобство, коли вуличні мобільні укриття використовують для пиятики. Я закликаю тернополян: якщо ви бачите подібні ситуації, одразу повідомляйте за номером 102. Також звертаюся до патрульної поліції, щоб частіше патрулювали вуличні укриття – під час тривоги і коли тривоги немає. Комунальні служби будуть продовжувати прибирати вуличні укриття”, – відзначив мер.

Також він висловив подяку усім небайдужим жителям міста, які повідомляють про такі випадки. Водночас Надал переконаний, що, окрім усіх заходів, має бути і громадський контроль, бо це – безпека тернополян.

Варто додати, що станом на 8 червня обстежено 61 328 укриттів. Зачиненими виявилися 9,5% із них, непридатними до використання – 23,51%.

Зокрема, у Києві обстежено 3869 укриттів, з яких зачиненими виявились 0,93%, непридатними до використання – 32%.

Раніше Кабінет міністрів України під час позачергового засідання затвердив протокольне рішення про перевірку роботи всіх об’єктів цивільного захисту в Україні.