Джерело: Денис Шмигаль в Telegram
За його словами, у межах програми “єВідновлення” подано 21 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату, що є “вкрай незадовільним результатом”.
“Наразі за програмою “єВідновлення” подано 21 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату. Це лише 2 відсотки. Це абсолютно незадовільна робота! Уряд створив всі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити цей процес”, – наголосив він.
Водночас Шмигаль зазначив, що Кабмін затвердив два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації програми “єВідновлення”. Йдеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 мільйони доларів.
“Тобто, більш ніж 8 млрд гривень зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч родин зможуть отримати кошти, щоб якнайшвидше відремонтувати власні домівки, які постраждали від російського терору”, – пояснив прем’єр-міністр.
- В Україні стартували перші виплати допомоги на ремонт пошкодженого окупантами житла в межах програми “єВідновлення”.
- Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна повідомила, що в межах проєкту “єВідновлення” заявки на ремонт у разі необхідності можна подавати необмежену кількість разів.
- Максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати громадяни у межах програми “єВідновлення”, чиє житло зазнало незначних пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ, становить 200 тисяч гривень.
- З 10 травня стартувала програма державної допомоги “єВідновлення”, спрямована на відновлення житла, пошкодженого унаслідок російських обстрілів.