Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що через півтора місяці після початку роботи програми "єВідновлення" з виплати українцям допомоги на відбудову пошкодженого чи зруйнованого майна гроші отримали менше 2 відсотків заявників.

Джерело: Денис Шмигаль в Telegram

За його словами, у межах програми “єВідновлення” подано 21 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату, що є “вкрай незадовільним результатом”.

“Наразі за програмою “єВідновлення” подано 21 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату. Це лише 2 відсотки. Це абсолютно незадовільна робота! Уряд створив всі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити цей процес”, – наголосив він.

Водночас Шмигаль зазначив, що Кабмін затвердив два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації програми “єВідновлення”. Йдеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 мільйони доларів.

“Тобто, більш ніж 8 млрд гривень зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч родин зможуть отримати кошти, щоб якнайшвидше відремонтувати власні домівки, які постраждали від російського терору”, – пояснив прем’єр-міністр.