Політика цитує американський телеканал CNN.
“Це одні з найтемніших годин для Європи з моменту закінчення Другої світової війни”, – сказав журналістам Верховний представник ЄС Жозеп Боррелль.
Боррель пообіцяв “невідкладну допомогу Україні”, а також підтримати зусилля з евакуації, зокрема співробітників ЄС.
Санкції ЄС: виступаючи разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, Боррелль сказав, що каральні заходи 27-членного блоку проти Росії будуть “найсуворішим пакетом санкцій, які коли-небудь застосовувалися”.
Фон дер Ляйєн заявила, що представить “масові та стратегічні” санкції проти Росії для затвердження пізніше сьогодні.
- Нагадаємо, європейські ринки обвалилися після того, як президент Росії Володимир Путін розпочав військову операцію в Україні.
- Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну війну, аби призвести до катастрофічних втрат і людських страждань.
- Після того, як Путін оголосив, що він віддав указ на початок воєнних дій в Україні, він погрожував “тим, у кого може виникнути спокуса втрутитися” від імені України.