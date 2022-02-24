Боррель пообіцяв “невідкладну допомогу Україні”, а також підтримати зусилля з евакуації, зокрема співробітників ЄС.

Санкції ЄС: виступаючи разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, Боррелль сказав, що каральні заходи 27-членного блоку проти Росії будуть “найсуворішим пакетом санкцій, які коли-небудь застосовувалися”.

Фон дер Ляйєн заявила, що представить “масові та стратегічні” санкції проти Росії для затвердження пізніше сьогодні.