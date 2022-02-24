Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.
“Наші хлопці віддають життя, щоб трагедія 1986 року не повторилась”, – написав президент.
Він наголосив, що це є оголошенням війни усій Європі.
Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022
Своєю чергою, у Міністерстві закордонних справ України повторили попередження Зеленського. І наголосили у Twitter, що напад Росії на Україну може “спричинити ще одну екологічну катастрофу”.
“У 1986 році у світі сталася найбільша технічна катастрофа в Чорнобилі. Якщо Росія продовжить війну, Чорнобиль може повторитися у 2022 році”, – йдеться у повідомленні.
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