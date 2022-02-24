Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.

“Наші хлопці віддають життя, щоб  трагедія 1986 року не повторилась”, –  написав президент.

Він наголосив, що це є оголошенням війни усій Європі.

Своєю чергою, у Міністерстві закордонних справ України повторили попередження Зеленського. І наголосили у Twitter, що напад Росії на Україну може “спричинити ще одну екологічну катастрофу”.

“У 1986 році у світі сталася найбільша технічна катастрофа в Чорнобилі. Якщо Росія продовжить війну, Чорнобиль може повторитися у 2022 році”, – йдеться у повідомленні.