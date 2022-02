Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Він наголосив, що це є оголошенням війни усій Європі.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022