Зробив Соха це під час пленарного засідання Верховної Ради України.

Нардеп передав спікеру Руслану Стефанчуку відповідну заяву на вихід з фракції.

Нардеп виступив із трибуни Ради та розповів, що з першого дня підтримував президента України Володимира Зеленського, однак розчарувався у його кадровій політиці.

“Пане президенте, ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя — люди які ніколи не були в політиці, які не є дотичними до “схем” і не грабували країну”, – звернувся нардеп до президента України Володимира Зеленського.

“Сьогодні бачу призначення пана Шурми заступником глави Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського Опозиційного блоку. Він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології. Шурма — це частина старої корумпованої системи, і він бився за її збереження шляхом порушення закону”, – додав Соха. Він додав, що саме це призначення Шурми й було останньою краплею для нардепа.

Нардеп заявив, що йому дуже соромно за те призначення, а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова та лобіста харківських угод Руслана Демченка. “Цих людей не має бути на державних посадах”, – додав нардеп.