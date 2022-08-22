В окремому загоні спеціального призначення "Aзов", котрий входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, зробили офіційну заяву щодо теракту проти російської пропагандистки Дар'ї Дугіної.

Про це повідомляє пресслужба полку.

Жінка, ім’я та військове посвідчення якої опублікувала ФСБ у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку “Азов” та ніколи не належала до підрозділу.

У пресслужбі наголосили, що так званий документ, яким спецслужби РФ намагаються довести причетність “Азову” до підриву авто Дар’ї Дугіної, насправді є не більш ніж черговою “візитівкою Яроша”.

Натомість сам теракт – це підготовка до “трибуналу” над азовцями. Адже так РФ підігріває суспільну думку своїх громадян щодо “необхідності” такого судилища.

“Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими та закликаємо усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити усе можливе, щоб так званого “трибуналу” не відбулося”, – йдеться у заяві полку.

У пресслужбі Національної гвардії зауважили, що, за версією ФСБ РФ, вбивство Дар’ї Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. А виконавицею нібито є громадянка України Вовк Наталія Павлівна.

Російські пропагандисти повідомляють, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону “Азов”. У такий спосіб намагаються виправдати серед своїх громадян попереднє рішення щодо визнання підрозділу Національної гвардії України терористичною організацією, показуючи росіянам “злочини, які вчиняють aзoвці” на території РФ.

“Повідомляємо, що громадянка Вовк Наталія Павлівна не проходила службу в окремому загоні спеціального призначення Національної гвардії “Aзов”. Таких історій, очевидно, ще буде багато. Тим більше напередодні головного державного свята України”, – наголосили у пресслужбі.

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ навмисно поширює дезінформацію щодо причетності України до смерті дочки російського пропагандиста Дар’ї Дугіни, аби запустили всеросійську мобілізацію для війни в Україні.

Про смерть Дар’ї Дугіної стало відомо увечері 20 серпня. Ймовірно, вона загинула через вибуховий пристрій, який спрацював в автомобілі, за кермом якого вона знаходилася. Підрив спровокував спалах машини. Трагедія сталася в районі селища Великі Вяземи. За інформацією деяких ЗМІ, сам Дугін їхав в автомобілі позаду.