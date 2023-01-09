Про це політик розповів в інтерв’ю Яніні Соколовій для спецпроєкту про народну підтримку армії.
Порошенко виступив з ініціативою зробити роботу волонтерів ефективнішою:
“І вже від нас залежить – зібратися. Три найбільших фонди, чи п`ять, чи може сім, чи десять. Там точно буде Порошенко, там точно буде Притула, там точно буде “Повернись живим” Чмут. Там точно будуть усі разом”.
Він запросив усіх охочих представників благодійних фондів до координації, наголосивши, що у такій важливій справі немає місця для конкуренції:
“Я запрошую, або прийду, якщо хтось відгукнеться. І обговорити – як нашу спільну роботу робити більш ефективно. Не змагатися за те, щоб щось там купити на зовнішніх ринках, а погодити. Ти купуєш – добре, ось ті ціни, які маю, купуй ти. А я буду спеціалізуватися на іншому. Ти – на броні, я – на дронах, ти – на роботах, ти – на боєприпасах. Це просто підвищить ефективність і наблизить перемогу”.
Порошенко повідомив, що від початку повномасштабної війни на допомогу ЗСУ його структурами було спрямовано понад 1,65 млрд грн, ще 350 млн це кошти ГО “Справа Громад”. Він також наголосив, що не є волонтером – ГО “Справа Громад” функціонує окремо, а він на армію кошти передає свої.
“Якщо цікава математика, станом на зараз ми профінансували 1 млрд 650 мільйонів – це мої підприємства і мої особисті гроші. Ми буквально “висмоктали” всі гроші з усіх структур. І плюс 350 мільйонів зібрала “Справа Громад”. Частково там є кредит, який вони ще будуть повертати. Частково там є допомога з поверненням. Але понад 250 мільйонів – вони зібрали. Таким чином наші спільно – мої 1 млрд 650 млн і “Справи Громад” 350 млн – перевищують 2 млрд гривень за 9 місяців”, – розповів Петро Порошенко.
- У Донецькій області зникли двоє британських волонтерів – Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Вони пропали безвісти поблизу Соледара 6 січня.
- 19 січня зоозахисна організація UAnimals відзначить спеціальною премією волонтерів, які рятують тварин під час війни.