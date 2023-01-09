Про це політик розповів в інтерв’ю Яніні Соколовій для спецпроєкту про народну підтримку армії.

Порошенко виступив з ініціативою зробити роботу волонтерів ефективнішою:

“І вже від нас залежить – зібратися. Три найбільших фонди, чи п`ять, чи може сім, чи десять. Там точно буде Порошенко, там точно буде Притула, там точно буде “Повернись живим” Чмут. Там точно будуть усі разом”.

Він запросив усіх охочих представників благодійних фондів до координації, наголосивши, що у такій важливій справі немає місця для конкуренції: