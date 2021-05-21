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«Це просто огидно»: харків’янка заявила, що вважає марш вишиванок «парадом бидла», але вже вибачилася

У четвер, 20 травня, в харків’яни масштабним маршем відсвяткували Всесвітній день вишиванок. Однак цей захід сподобався не усім.

П’ятниця, 21 травня 2021, 16:54

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, скандальний харківський блогер, який нещодавно набив на лобі тату “Кернес живий”, вирішив спитати думку жителів міста щодо цього заходу. Він підійшов до двох молодих дівчат, одна з яких розкритикувала марш вишиванок й облаяла його учасників.

“Це просто огидно. Знаєте, я насправді добре знаю історію цієї країни й знаю про те, що слоган “Слава Україні. Героям Слава” – це нацистський слоган”, – заявила дівчина.

Вона додала, що учасниками маршу є люди з низьким рівнем достатку. 

“Замість того, щоб піти працювати й хоч якось підіймати економіку нашої країни, вони ходять й займаються х**нею, вибачте. Для мене це просто смішно”, – додала харків’янка.

На думку дівчини, цей марш вишиванок можна вважати “парадом бидла”.

“Це дійсно неосвічені люди, яким нема, що робити”, – констатувала дівчина.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+

Практика свідчить про те, що після таких скандальних заяв з’являються й вибачення. Ця ситуація не стала винятком.

У соцмережах фігурантка скандалу вже опублікувала свої пояснення та вибачення, інформує Telegram-канал “Харків зараз”. Дівчина наголосила, що “не виступає за Росію та не має нічого проти України та її культурної спадщини”.

“Не можу сказати, що я багато зробила для своєї країни, враховуючи свій вік та можливості, але я повністю дотримуюся законів та з повагою ставлюся до місця свого народження”, – заявила дівчина.

Вона визнала, що її заяві могли здатися різкими, але “вони не були спрямованими на те, щоб когось образити”. Однак вибачення харків’янки не дуже схожі на щирі.

“Я прошу вибачення у тих, кого це зачепило. Парком я не прогулювалася, а йшла з роботи”, – додала вона.

А ще, харків’янка додала, що начебто бачила коментарі з приводу своїх грудей й заявила, що її ніхто не може змусити носити бюстгальтер.

Додамо, що наразі Instagram-акаунт дівчини недоступний.

  • Раніше київська блогерка з ніком di.rubens, відома також як Тася, або Таїсія Маламан, зняла для ТікТок відеоролик на Алеї Небесної Сотні, у якому розхвалила країну-агресора. У кадрі співрозмовник пропонував дівчині обрати одну з двох країн, і та зі сміхом постійно обирала Росію, віддаючи їй перевагу перед Україною. Детальніше про цей інцидент – у матеріалі.
  • Українська акторка і модель Єлизавета Василенко прокоментувала в інтерв’ю свій переїзд до Росії. Вона також заявила, що після переїзду зіткнулася з критикою “у плані патріотизму”.
  • Згодом Василенко потрапила у базу “Миротворця” через свої висловлювання.
  • Пізніше Василенко відреагувала на своє включення до бази “Миротворця”. Вона записала відеокоментар і заявила, що “не зобов’язана любити свою країну тільки тому, що в ній народилася”.
Теги: День вишиванки, відео, марш вишиванок

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