Посол України в Німеччині Андрій Мельник 17 березня відвідав ток-шоу "Maybrit Illner". Ведучий спробував звинуватити Україну в гуманітарній катастрофі після вторгнення РФ. Мельник назвав питання ведучого цинічним та заявив, що лише Росія несе відповідальність за втрати серед цивільного населення.

Про це повідомляє Die Welt.



17 березня під час ток-шоу “Maybrit Illner” ведучий поставив послу України в Німеччині Андрію Мельнику питання: «Чи існує для України межа у кількості жертв серед мирних жителів, які Ви ще готові допустити?». На це провокативне запитання Мельник відповів:

Це питання є настільки цинічним, що я Вам на нього не дам жодної відповіді. Лише Путін і Росія несуть відповідальність за ці жертви серед мирних людей, а не ми. Ми не зробимо нашим німецьким друзям подарунка і не здамося лише для того, щоб ви не бачили всі ці жахливі картинки страждань.”

Вже сьогодні така відповідь Мельника була опублікована на перших шпальтах низки німецьких видань. Так, наприклад, видання “Welt” опублікувало цитату посла України в ФРН і далі навело контекст розмови.

Зауважимо, що раніше Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що за війну в Україні несе відповідальність лише президент Путін, а “прості росіяни” не мають стосунку до цієї війни. Така заява викликала хвилю обурення в українському суспільстві. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відповів на заяву Шольца, що 71% відсоток росіян підтримує війну проти України та фактично підтримує вбивства мирного населення.