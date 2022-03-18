Про це повідомляє Die Welt.
17 березня під час ток-шоу “Maybrit Illner” ведучий поставив послу України в Німеччині Андрію Мельнику питання: «Чи існує для України межа у кількості жертв серед мирних жителів, які Ви ще готові допустити?». На це провокативне запитання Мельник відповів:
Це питання є настільки цинічним, що я Вам на нього не дам жодної відповіді. Лише Путін і Росія несуть відповідальність за ці жертви серед мирних людей, а не ми. Ми не зробимо нашим німецьким друзям подарунка і не здамося лише для того, щоб ви не бачили всі ці жахливі картинки страждань.”
Вже сьогодні така відповідь Мельника була опублікована на перших шпальтах низки німецьких видань. Так, наприклад, видання “Welt” опублікувало цитату посла України в ФРН і далі навело контекст розмови.
Зауважимо, що раніше Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що за війну в Україні несе відповідальність лише президент Путін, а “прості росіяни” не мають стосунку до цієї війни. Така заява викликала хвилю обурення в українському суспільстві. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відповів на заяву Шольца, що 71% відсоток росіян підтримує війну проти України та фактично підтримує вбивства мирного населення.
- Канцлер Шольц пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни, аби виправдати свою нерішучість — Подоляк.
- 71% росіян підтримує війну в Україні та «відчують гордість» — соцопитування.