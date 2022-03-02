Про це Данілов заявив у прямому етері телеканалу Рада.
За словами секретаря РНБО, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ українська влада просить у західних союзників застосувати над Україною безпольотну зону, аби загарбники не могли атакувати нашу країну з повітря.
“Ми працюємо над тим, щоб закрити наше небо. Якщо цього не буде – наші діти будуть незахищеними. Наразі це для нас питання номер один”, – наголосив Данілов.
Він додав, що остаточне рішення поки не ухвалене, проте і президент, і дипломати працюють на повну потужність у цьому питанні.
Довідка: закрите небо або безпольотна зона допоможе збивати всі літаки, безпілотники, ракети та будь-які інші літальні пристрої, які будуть запущені у повітряному просторі України.
У такому разі Україні буде простіше боротись лише з наземною ворожою армією. Проте наразі НАТО не хоче розгортати над Україною безпольотну зону, щоб не встрявати у війну Росії проти України.
- Нагадаємо, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк почала тиснути на Бориса Джонсона через колективну відмову країн НАТО запровадити заборону для польотів зону над Україною.
- Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на сьогодні виключає можливість запровадження так званої безпольотної зони над територією України.