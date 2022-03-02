Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що наразі для української влади завдання номер один — домогтися безпольотної зони над Україною.

Про це Данілов заявив у прямому етері телеканалу Рада.

За словами секретаря РНБО, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ українська влада просить у західних союзників застосувати над Україною безпольотну зону, аби загарбники не могли атакувати нашу країну з повітря.

“Ми працюємо над тим, щоб закрити наше небо. Якщо цього не буде – наші діти будуть незахищеними. Наразі це для нас питання номер один”, – наголосив Данілов.

Він додав, що остаточне рішення поки не ухвалене, проте і президент, і дипломати працюють на повну потужність у цьому питанні.

Довідка: закрите небо або безпольотна зона допоможе збивати всі літаки, безпілотники, ракети та будь-які інші літальні пристрої, які будуть запущені у повітряному просторі України.

У такому разі Україні буде простіше боротись лише з наземною ворожою армією. Проте наразі НАТО не хоче розгортати над Україною безпольотну зону, щоб не встрявати у війну Росії проти України.