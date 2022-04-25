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Волонтер і військовий Валерій Прозапас обурився присутності представника УПЦ МП в етері національних новин.

“Який сенс забороняти ОПЗЖ за проросійкість – і тут же лобіювати телевізором частину “руского міра”, якою є УПЦ МП?”, – запитав Прозапас. 

Він нагадав, що священники РПЦ на чолі підтримує війну в Україні та моляться за російських військових. “Ця отрута опосередковано поступає в наше суспільство через наші ж ЗМІ”, – констатує військовий.

Водночас він нагадав про закриття телеканалів “Прямий”, “5” і “Еспресо” під приводом “з фарисейським формулюванням “необхідності єдності” та “недопущення спотворення інформації”. 

Валерій Прозапас попередив, що це може погано завершитися для українського суспільства.

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Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв переконаний, що все московське, зокрема Московський патріархат, слід викорінювати, а не намагатися його об’єднати з українським.

“Це рафінована ганьба і не треба мені розповідати про необхідність єднання чи врахування всіх позицій і конфесій — досить! Вже раз у 2014-му намагались, допомогло? Невже після всього знову треба доводити — все московське треба викорінювати, а не об‘єднувати з українським? Що не можна давати національний ефір посіпакам фашистів?”, – запитав нардеп.

Він також поділився пропозицією передати марафон до рук українським патріотам, а не “перефарбованим агентам із нещодавно відверто проросійських телеканалів”. Ар’єв наголосив, що перемога над “рашизмом” стане ближчою, якщо не допускати інформаційних диверсій. 

Скрін: Андрій Смолій

Громадський діяч Андрій Смолій обурився тому, як можна досі “потакати РПЦ-УПЦ (московському патріархату), причому на найвищому рівні”.

Він переконаний: в ідеалі УПЦ МП мала б бути ліквідована на законодавчому рівні, а не транслюватися у ЗМІ. Так само громадський діяч висловив свій шок стосовно того, що у цієї церкви є досі тисячі прихожан.

“Ми бачимо як нам знов сують морди кремлівських попів, які якраз 30 років займались тим що кликали сюди московію. Вона прийшла. Спочатку у 2014. А зараз повномасштабно”, – констатував Андрій Смолій.

Появу митрополита Онуфрія на каналах він назвав це танцями на кістках і тілах вбитих українців. Зокрема, Андрій Смолій переконаний, що це є зневагою до вбитих у Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Харкові, Макарові та всіх місцях в Україні. 

На початку війна митрополит УПЦ МП Онуфрій засудив вторгнення, назвавши його “повторенням Каїнового гріха” та закликав президента РФ Володимира Путіна це зупинити. Також він засудив звірства російських військових у Бучі, але в обох випадках він не звинуватив Росію та її керівництво.

Також 437 українських служителів церков Московського патріархату закликають до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков у зв’язку з підтримкою предстоятелем церкви патріархом Кирилом кровопролитної та загарбницької війни в Україні. Ініціатор цього заклику порівняв Собор із релігійним Гаазьким трибуналом.