Вчора на національному телемарафоні "Єдині новини" під час присвяченої Великодню трансляції дали слово митрополиту УПЦ МП Онуфрію. Це обурило деяких політичних і громадських діячів.

Про це повідомляють #Букви.

Волонтер і військовий Валерій Прозапас обурився присутності представника УПЦ МП в етері національних новин.

“Який сенс забороняти ОПЗЖ за проросійкість – і тут же лобіювати телевізором частину “руского міра”, якою є УПЦ МП?”, – запитав Прозапас.

Він нагадав, що священники РПЦ на чолі підтримує війну в Україні та моляться за російських військових. “Ця отрута опосередковано поступає в наше суспільство через наші ж ЗМІ”, – констатує військовий.

Водночас він нагадав про закриття телеканалів “Прямий”, “5” і “Еспресо” під приводом “з фарисейським формулюванням “необхідності єдності” та “недопущення спотворення інформації”.

Валерій Прозапас попередив, що це може погано завершитися для українського суспільства.

Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв переконаний, що все московське, зокрема Московський патріархат, слід викорінювати, а не намагатися його об’єднати з українським.

“Це рафінована ганьба і не треба мені розповідати про необхідність єднання чи врахування всіх позицій і конфесій — досить! Вже раз у 2014-му намагались, допомогло? Невже після всього знову треба доводити — все московське треба викорінювати, а не об‘єднувати з українським? Що не можна давати національний ефір посіпакам фашистів?”, – запитав нардеп.

Він також поділився пропозицією передати марафон до рук українським патріотам, а не “перефарбованим агентам із нещодавно відверто проросійських телеканалів”. Ар’єв наголосив, що перемога над “рашизмом” стане ближчою, якщо не допускати інформаційних диверсій.

Громадський діяч Андрій Смолій обурився тому, як можна досі “потакати РПЦ-УПЦ (московському патріархату), причому на найвищому рівні”.

Він переконаний: в ідеалі УПЦ МП мала б бути ліквідована на законодавчому рівні, а не транслюватися у ЗМІ. Так само громадський діяч висловив свій шок стосовно того, що у цієї церкви є досі тисячі прихожан.

“Ми бачимо як нам знов сують морди кремлівських попів, які якраз 30 років займались тим що кликали сюди московію. Вона прийшла. Спочатку у 2014. А зараз повномасштабно”, – констатував Андрій Смолій.

Появу митрополита Онуфрія на каналах він назвав це танцями на кістках і тілах вбитих українців. Зокрема, Андрій Смолій переконаний, що це є зневагою до вбитих у Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Харкові, Макарові та всіх місцях в Україні.