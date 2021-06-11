Ризики розвинення міокардиту та перикардиту в молодих людей після вакцинації дійсно існують, але поки жоден регуляторний орган не простежив причинно-наслідкові зв’язки.

Про це у коментарі #Буквам повідомила кардіологиня, докторка медичних наук, професорка внутрішньої медицини Катерина Амосова.

“Випадки міокардиту та перикардиту у молодих чоловіків після щеплення – це важкий і рідкісний процес. Подібні випадки фіксували у світі після щеплення вакцинами AstraZeneca та Johnson & Johnson. Випадки, які зараз розслідує CDC щодо вакцин Pfizer і Moderna, дуже подібні”, – зазначила Амосова.

Фахівчиня додала, що регулятори називають такі випадки дуже рідкісними побічними ефектами векторних вакцин. Зокрема, в ЄС було визначено, що подібні тромбози траплялися у жінок молодого віку, тому деякі країни блоку припинили використання цих вакцин для пацієнтів до 50 та 55 років за наявністю вибору вакцин.

Амосова наголосила, що причинно-наслідковий зв‘язок досі не встановлений регуляторами. Проте, за даними Ізраїлю, існує частота 1 на 3000-6000 вакцинованих чоловіків у віковій групі 16-24 років.

“Це рідкість, але є ризики. Визначення причинно-наслідкового зв’язку – це складний і доволі дразливий кейс. Люди сьогодні бояться щеплень, оскільки вакцини були винайдені дуже швидко. Існують побоювання, що у розробників було недостатньо часу на глобальні дослідження впливу препаратів на організм людини після його введення”, – додала професорка.

Амосова пояснила, що такий міо(пери)кардит після щеплень проявляється по-різному, але є спільні симптоми. За її словами, американські фахівці детально описали 7 таких випадків у юнаків від 14 до 19 років. Усі пацієнти звернулись з приводу гострого болю в грудях в перші 1-4 дні після введення 2-ї дози Pfizer і були госпіталізовані. У п’ятьох з них спостерігалося підвищення температури до 38 градусів за Цельсієм.

Лікарі також фіксували у них типові для гострого перикардиту зміни на ЕКГ, підвищення серцевого тропоніну, як свідчення пошкодження міокарду, підвищення показників запалення (СРБ, ШОЕ) різної вираженості та зміни на МРТ серця з контрастом, які відповідають ознакам міокардиту.

При цьому можливі й ускладнення.

Відповідно до міжнародних критеріїв (див. таблицю), діагноз міо(пери)кардиту був підтвердженим.

Проте, на тлі лікування всі симптоми швидко зникли, і через 1-4 доби всі пацієнти були виписані додому в задовільному стані.

Амосова зазначила, що CDC почав розслідувати подібні випадки після значного сповільнення темпів вакцинації у США. Паралельно такі ж розслідування проводить єропейський та ізраїльський регулятори.

Кардіологиня зазначає, що доволі скептично оцінює дозвіл вакцинації дітей від 12 років у США. Вона називає таке рішення “суперечливим”. Ізраїль зараз якраз вивчає доцільність вакцинації підлітків від 12 років, зважаючи на випадки міокардиту та перикардиту.

“У тінейджерів можуть розвиватися такі хвороби після вакцинації. Ризики існують. Однак вже вияснено, що діти хворіють легше та у легкій формі, тому варто врахувати ризики перед рішенням їх щеплювати”, – додала кардіологиня.

За словами Амосової, пери(міо)кардит можуть бути ускладненнями коронавірусу. Вона нагадує, що CDC США вже ж рекомендує розглянути його можливість при виникненні у молодих осіб різкого болю в грудях, нестачі повітря, серцебиття.

Кардіологиня наголошує, що за наявністю хоча б одного з цих симптомів необхідно обов’язково звернутися до лікаря. Фахівець повинен відправити пацієнта на ЕКГ, провести аналіз визначення в крові серцевого тропоніну, СРБ і ШОЕ. Після цього вдасться підтвердити або спростувати діагноз.

Щодо розвитку міо(пери)кардиту після використання вакцин Pfizer і Moderna в Україні, Амосова заявила, що їй не відомо про такі випадки.

“Я й не очікую появу таких випадків, оскільки Pfizer з’явився в Україні лише нещодавно. Ним вакцинують людей середнього та старшого віку. Це рідкісні випадки, а вакцини Pfizer в Україні вкрай мало”, – зазначила Амосова.

Кардіологиня додала, що не може спрогнозувати рішення CDC щодо цих випадків, адже з її боку це було б не дуже коректно.