Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам уперше після початку війни. Відповідаючи на питання щодо ставлення до росіян, президент наголосив, що після 24 лютого емоційна складова значно погіршилась.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю росЗМІ.

За його словами, глибоке розчарування у тому, що значна кількість росіян підтримує РФ.

“Я навіть не хочу говорити, що це промивання мізків. З одного боку, так, з іншого, пропаганда — це теж виправдання”, – зазначив президент.

Він нагадав, що ставлення після 24 числа дуже погіршилося. Втрачено емоційну складову ставлення до РФ, навіть до народу.

“Коли я пішов у президенти, я розумів, що треба зробити все, щоб зупинити війну, і треба боротися з пропагандою. Своїм прикладом треба показувати, що ти хочеш змінити: змінити країну, змінити стосунки з сусідами, повернути все, так би мовити”, – зауважив глава держави.

Зеленський заявив російським ЗМІ, що за цей місяць стався глобальний, історичний, культурний розкол. Світовий. Це не війна, це все набагато гірше.

Президент переконаний, що неможливо не помічати війну. За 8 років війни люди мали б зрозуміти та знайти відповіді на питання, котрі їх цікавлять.

“Я просто пішов би в журналістику, пішов би в слідчі. Я б сам знайшов, я копав би — якщо я дійсно хочу зрозуміти, що з цим робити. Але якщо не хочу, то не хочу. Мені легше підтримувати чинний режим. І я вважаю, що ось це те страшне розчарування, яке сталося. Розчарування, що перейшло у ненависть народів”, – наголосив Зеленський.

Він відмовився називати стратегію РФ окупацією, оскільки під час захоплення території навіть Гітлер намагався зберегти інфраструктуру, натомість росіяни при мінімальному прояві спротиву “випалюють усе навколо”.