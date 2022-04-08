Президент США Джо Байден сьогодні звинуватив Росію у скоєнні чергового злочину у зв'язку з обстрілами цивільного населення, яке очікувало на вокзалі Краматорська потягів для евакуації.

Про це президент США написав у Facebook.

“Напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, вдаривши по мирних жителях, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця”, – написав Джо Байден.

Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать свою допомогу в забезпеченні безпеки Україні та з поставками зброї, аби українці могли себе захистити.

Також президент США пообіцяв, разом із союзниками та партнерами, докласти зусиль для розслідування цієї атаки в Краматорську, документуючи усі протиправні дії Російської Федерації, та, відповідно, притягуючи винних до відповідальності.

Нагадаємо, 8 квітня російські загарбники завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій. Внаслідок обстрілу загинули 50 людей, із них – п’ятеро дітей.