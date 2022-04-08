Про це президент США написав у Facebook.
“Напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, вдаривши по мирних жителях, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця”, – написав Джо Байден.
Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать свою допомогу в забезпеченні безпеки Україні та з поставками зброї, аби українці могли себе захистити.
Також президент США пообіцяв, разом із союзниками та партнерами, докласти зусиль для розслідування цієї атаки в Краматорську, документуючи усі протиправні дії Російської Федерації, та, відповідно, притягуючи винних до відповідальності.
Нагадаємо, 8 квітня російські загарбники завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій. Внаслідок обстрілу загинули 50 людей, із них – п’ятеро дітей.
- Нагадаємо, Росія повернула на озброєння тактичні балістичні ракети “Точка-У”, від яких офіційно відмовилась у 2019 році. Відповідні докази можна відшукати на фото та відео у соціальних мережах. Зараз російська пропаганда стверджує, що ці комплекси використовує лише ЗСУ.
- Раніше повідомлялось, що українським військовим вдалося збити ракету “Точка-У” з переносного зенітно-ракетного комплексу.
- Також у звільненому від російських окупаційних військ селищі міського типу Макарові, що під Києвом, були виявлені тіла 132 розстріляних росіянами цивільних осіб.