22 червня двоє народних депутатів попередніх скликань - Ігор Мосійчук та Віталій Купрій - повідомили, нібито ЗСУ увійшли до тимчасово окупованого Херсону, хоча офіційної інформації щодо цього не було. На ці дописи Мосійчука та Купрія зреагували у Міністерстві оборони України, наголосивши, що розповсюдження непідтвердженої інформації лише шкодить українським воїнам.

Про це на своїй сторінці Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Посадовиця зауважила, що люди, які мають “свої джерела на фронті”, не повинні повідомляти у соціальних мережах деталі військових операцій ЗСУ, враховуючи те, джерела не можуть володіти інформацією про ситуацію вцілому, адже мають уявлення лише про деякі фрагменти.

“От зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ”, – написала Маляр.

Вона нагадала, що інформація про звільнення чи втрату населеного пункту не є офіційною, допоки її не оприлюднить Генеральний штаб.

За словами Маляр, під час війни подібна інформація публічно подається з деяким запізненням. Це обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки.

“Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), – завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань”, резюмувала Ганна Маляр.