П’ятий президент України Петро Порошенко у п’яту річницю запуску зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом заявив, що ця подія назавжди змінила українську зовнішньоекономічну політику та відкрила якісно нові безмежні можливості для національних експортерів та іноземних інвестицій.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Він додав, що скептики та популісти не вірили в успіх угоди з Євросоюзом. Водночас РФ посилювала економічну блокаду традиційних ринків на сході. Все це було частиною плану щодо дискредитації курс України на економічну інтеграцію з ЄС.

“А вже сьогодні близько 40% загального обсягу торгівлі України належить європейському напрямку. За 5 років ми збільшили обсяг торгівлі з ЄС приблизно на 60%. Україна впевнено входить до першої двадцятки торговельних партнерів Євросоюзу та до п’ятірки найбільших експортерів аграрної продукції в ЄС. І ми продовжимо цей шлях успіху”, – написав Порошенко.

Також він додав, що Європейська Солідарність і надалі підтримуватиме зусилля Уряду щодо прискорення процесу оновлення Угоди про асоціацію з ЄС.

“Економічна інтеграція — це шлях до досягнення критеріїв членства та до практичного розв’язання питання про вступ України до Європейського Союзу — гарантії нашої незалежності, суверенітету, добробуту та безпеки”, – наголосив Порошенко.