16 лютого загинув 28-річний американець Ендрю Пітерс, який служив в Інтернаціональному легіоні оборони України. Його батько Джон Пітерс розповів, як командири попереджали ветерана армії США, що російсько-українська війна більше схожа на Першу чи Другу світову, а не Афганістан чи Іран, проте той відповів "Я збираюся це витримати".

Історію бійця опублікувало CNN.

Джон Пітерс поділився, що він разом з сином робили “домашнє завдання”, коли досліджували підрозділ, створений президентом Володимиром Зеленським стосовно дозволу іноземним громадянам приєднуватися до українського опору проти російської окупації та боротися за глобальну безпеку.

“Навіть тамтешні командири сказали прямо — це небезпечно, це не схоже на Афганістан, не схоже на Ірак… це битва на виживання в траншеях, схожа на Першу або Другу світову війну”, — розповів батько американця.

За його словами, багато хлопців вирішили не долучатися до Інтернаціонального легіону, коли почули про це.

“Ні, я збираюся це витримати. Я збираюся закінчити це”, — відповів Ендрю Пітерс.

Він служив в армії США в Афганістані перед тим, як приєднатися до захисту України на тлі російської агресії.

Батько описав Ендрю Пітерса як звичайного середньостатистичного 28-річного американця та людиною з “дуже сильним відчуттям того, що є правильним і неправильним”.

“Я досі пам’ятаю, як один раз він подзвонив і сказав: “Тату, ти не можеш уявити, скільки руйнувань і страждань тут відбувається. Те, що ви бачите по телевізору, не відповідає дійсності”, — сказав Джон Пітерс.