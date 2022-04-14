Успішний запуск ракет "Нептун", що вразили російський крейсер "Москва" – це свято всього оборонного комплексу України, переконаний п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Цитує Петра Порошенка пресслужба “Європейської Солідарності”.

Політик пригадав, що коли 2014-му році вони започатковували ракетну програму, ніхто не вірив у її успішність – скептики наголошували, що для створення власної ракетної технології потрібні десятиріччя.

“Ми з 2014 по 2019 змогли це зробити. Ми провели випробування. Продемонстрували точність, відстані, технології виготовлення”, – заявив Порошенко. Він привітав присутніх з Днем “Нептуна”.

“Я не виключаю, що це буде народне свято – переведення “Москви” до складу “стратегічних підводних сил”, – наголосив п’ятий президент, додавши, що сьогодні цей день уже почався.

Петро Порошенко подякував українським представникам оборонної галузі, “яких незаслужено шельмували декілька років”. Він наголосив, що ці люди довели, що здатні випускати кораблі, які дають відсіч російському флоту та створювати ракети, броньовану техніку, яка краща ніж іноземна. Політик переконаний: вони заслужили на слова подяки результативністю своїх дій.

“Сьогодні ваше свято, дорогі оборонці, й називається це свято День “Нептуна”, – резюмує Порошенко.