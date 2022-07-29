Про це він повідомив у своєму Telegram.
За словами президента, кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде: “Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони десь сховаються, хай знають: вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони й стіни не зупинять справедливої відплати”, — сказав Зеленський.
Він наголосив, що має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом, адже, на думку Зеленського, вона довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі.
- Нагадаємо, що представники українських оборонних установ опублікували спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, вимагаючи, щоб міжнародні організації відреагували на цей терористичний акт.
- Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Раніше бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони Росії.