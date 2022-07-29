Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар росіян по Оленівці – це їхній свідомий воєнний злочин та масове вбивство українських військовополонених.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами президента, кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде: “Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони десь сховаються, хай знають: вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони й стіни не зупинять справедливої відплати”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом, адже, на думку Зеленського, вона довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі.