Про це він розповів в інтерв’ю, опублікованому на каналі “Європейської Солідарності” в Youtube.

Петро Порошенко наголосив, що голосування Генасамблеї ООН по визнанню РФ країною-терористом рекордними 143 голосами було демонстративним, але процес ще не завершений:

П’ять голосів, які були проти – це сама Росія і Білорусь з Олександром Лукашенком, якого Порошенко назвав нелегітимним диктатором, Північна Корея і Нікарагуа.

“Це все на що може розраховувати Росія у світі. Я думаю що це дуже демонстративно”, – констатував п’ятий президент.

Проте, наголосив Порошенко, українська робота по визнанню Росії країною-терористом ще попереду.

“Дуже знакове рішення було ПАРЄ. Воно скоріше символічне політично, але важливе. І ми думаємо що приклад країн Балтії країн Півночі наслідуватимуть також Сімки”, – переконаний політик.

Він розповів, що визнання РФ країною-терористом – не процедурне питання, оскільки воно тягне за собою абсолютно чіткі правові наслідки.

“З країною-терористом ти не можеш мати справу. Це новий пласт санкцій, який буде викликаний через це”, – пояснив політик.

Порошенко наголосив, що президент РФ Володимир Путін повинен розуміти, що кожен день, поки він не забере свої війська з української землі тягар санкцій для нього буде все важчим. Ці обмеження перекриють для Росії потік коштів, що необхідні на фінансування ЗС РФ.

“Санкції мають бути екстериторіальні. Санкції мають паралізувати весь російський експорт. Кожен корабель, який застрахований будь-якою компанією який перевозить російський експорт — під санкції під штрафи. Кожен корабель, а Росія 80% свого експорту перевозить кораблями, має бути заарештований. І ми маємо з 600 мільярдів доларів, які Росія отримує за свій експорт зменшити до 150 мільярдів. Це дасть можливість спокійно функціонувати, не вирішити якихось соціальних проблем, але точно припинити можливість фінансування збройних сил”, – резюмував Порошенко.