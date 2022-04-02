Російський письменник грузинського походження Борис Акунін (справжнє ім'я Григорій Чхартішвілі) проти культурного бойкоту Росії, який розпочали на Заході. На думку письменника, такі дії лише зміцнять диктаторські дії президента Росії Володимира Путіна.

Про це Борис Акунін написав на своїй сторінці у Facebook.

Акунін повідомив, що декілька тижнів тому отримав лист від свого літературного агенства у Великій Британії. У листі йшлось про те, що у зв’язку з “жахливими подіями в Україні”, Акуніну, мабуть, доведеться тимчасово відмовитись від публікації своїх книг у Росії.

Проте, зауважив Борис Акунін, він не збирається припиняти публікації своїх книг, оскільки категорично не підтримує ідею американського письменника Стівена Кінга, який закликав відмовлятись від співпраці з російськими видавництвами.

Також Акуніну не подобається рішення американської стрімінгової платформи Netflix та інших мейджорів культурної сфери, які вирішили вийти з російського ринку.

“Такі кроки тільки зміцнюють путінську диктатуру, працюють на її пропаганду, яка створює у росіян враження, що проти них увесь світ”, – написав Акунін.

Але, вважає письменник, насправді світ не проти росіян, а проти Путіна, який не читає книги Кінга та не дивиться Netflix.

Борис Акунін додав, що не потрібно робити за диктатора його роботу. Нехай Путін особисто забороняє культурні джерела, щоб росіяни знали – це президент Росії їх грабує, забираючи можливість читати книги, дивитись серіали та слухати музику.