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«Це цинічно» – католицькі священники ФРН про заяви Гундяєва щодо загибелі російських солдатів

Католицькі священики Німеччини назвали "цинічною" спробу глави РПЦ виправдати загибель російських солдатів під час повномасштабної війни проти України.

Середа, 15 лютого 2023, 00:33
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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Єпископ Майнца Петер Кольграф назвав висловлювання глави російської православної церкви Володимира Гундяєва “цинічним збоченням”.

“Коли він прославляє як мучеництво смерть російських солдатів, відправлених на фронт як гарматне м’ясо, це перекручено”, – заявив єпископ.

Зауважимо, що 31 серпня у своїй промові на відкритті одинадцятої пленарної асамблеї Всесвітньої ради церков, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував російську православну церкву за підтримку війни РФ проти України.

Він наголосив, що керівництво російської церкви поширює пропаганду, яка “довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури”.

Та додав, що РПЦ іде “блюзнірським невірним шляхом”.

Серед іншого, Штайнмаєр згадав килимові бомбардування цивільних цілей, а також воєнні злочини росіян та руйнування релігійних об’єктів в Україні.

“Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе побачити в цьому волю Божу”, – зазначив політик.

Патріарх Російської православної церкви Кирил підтримав напад Росії на Україну. Агресію та воєнні злочини він виправдав проведенням гей-парадів.

На початку квітня глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав захищати «миролюбну» Росію «так, як можуть лише росіяни».

Також стало відомо, що у 70-х роках глава російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) був агентом радянської розвідки у Швейцарії.

Православна церква Литви оголосила, що хоче відокремитись від Московського патріархату. Церква засуджує війну в Україні, яку розв’язала Росія.

Теги: Гундяєв, католицькі священники ФРН, Німеччина, священнослужителі, цинічні заяви

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