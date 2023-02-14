«Це цинічно» – католицькі священники ФРН про заяви Гундяєва щодо загибелі російських солдатів

Про це повідомляє Deutsche Welle.
Єпископ Майнца Петер Кольграф назвав висловлювання глави російської православної церкви Володимира Гундяєва “цинічним збоченням”.
“Коли він прославляє як мучеництво смерть російських солдатів, відправлених на фронт як гарматне м’ясо, це перекручено”, – заявив єпископ.
Зауважимо, що 31 серпня у своїй промові на відкритті одинадцятої пленарної асамблеї Всесвітньої ради церков, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував російську православну церкву за підтримку війни РФ проти України.
Він наголосив, що керівництво російської церкви поширює пропаганду, яка “довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури”.
Та додав, що РПЦ іде “блюзнірським невірним шляхом”.
Серед іншого, Штайнмаєр згадав килимові бомбардування цивільних цілей, а також воєнні злочини росіян та руйнування релігійних об’єктів в Україні.
“Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе побачити в цьому волю Божу”, – зазначив політик.
Патріарх Російської православної церкви Кирил підтримав напад Росії на Україну. Агресію та воєнні злочини він виправдав проведенням гей-парадів.
На початку квітня глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав захищати «миролюбну» Росію «так, як можуть лише росіяни».
Також стало відомо, що у 70-х роках глава російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) був агентом радянської розвідки у Швейцарії.
Православна церква Литви оголосила, що хоче відокремитись від Московського патріархату. Церква засуджує війну в Україні, яку розв’язала Росія.
- Раніше Православна церква України звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних православних церков із закликом притягнути російського патріарха Кирила Гундяєва до канонічної відповідальності й позбавити його патріаршого престолу.
- Литва заборонила патріарху Російської православної церкви Кирилу в’їзд до країни через його підтримку РФ, яка продовжує широкомасштабну війну проти України.
- У травні предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав позбавити престолу главу РПЦ Кирила. Він звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних автокефальних церков із закликом осудити духовні злочини глави російської православної церкви.
- #Букви повідомляли, як ПЦУ отримала автокефалію.