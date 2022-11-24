Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Макрон наголосив що після ракетного обстрілу 23 листопада, більша частина України залишилась без електроенергії та водопостачання.
“Удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами і не можуть залишатися безкарними”, – написав президент Франції.
Він додав, що 13 грудня Франція проведе конференцію у Парижі, на якій закликатиме міжнародних партнерів до посилення підтримки України, “щоб допомогти цій країні залишатися стійкою та гарантувати їй доступ до енергії”.
“Ми не забудемо Молдову, яка також постраждала від відключень води та електроенергії”, – резюмував Макрон.
Ukraine suffered massive shelling today, leaving much of the country without water or electricity. Strikes against civilian infrastructures are war crimes and cannot go unpunished.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 23, 2022
Як відомо, 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
- Президент України Володимир Зеленський завернувся до учасників екстреного засідання Ради безпеки ООН, яке було зібране з приводу сьогоднішніх масованих російських атак по об’єктах енергетичної інфраструктури України.
- Президент Європарламенту та мер Флоренції закликають європейські міста надіслати запасні генератори в Україну, щоб допомогти країні пережити зиму перед загрозою атак Росією на електроенергетичної інфраструктури.