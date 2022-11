Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Макрон наголосив що після ракетного обстрілу 23 листопада, більша частина України залишилась без електроенергії та водопостачання.

“Удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами і не можуть залишатися безкарними”, – написав президент Франції.

Він додав, що 13 грудня Франція проведе конференцію у Парижі, на якій закликатиме міжнародних партнерів до посилення підтримки України, “щоб допомогти цій країні залишатися стійкою та гарантувати їй доступ до енергії”.

“Ми не забудемо Молдову, яка також постраждала від відключень води та електроенергії”, – резюмував Макрон.

Ukraine suffered massive shelling today, leaving much of the country without water or electricity. Strikes against civilian infrastructures are war crimes and cannot go unpunished.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 23, 2022