Про це повідомив у Twitter.
“Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є військовим злочином і не може бути виправданим”, – зазначив дипломат.
Під тиском української армії, російські війська змушені були відступити з півночі Київської області.
У звільненому від військ РФ місті Буча знайдено сотні тіл цивільних жителів. Містян катували та розстрілювали, інші загинули через міни, котрі встановлювали ворожі війська.
Deeply shocked be the photos from #Bucha. Killing of civilians is a war crime and cannot be justified. #UkraineRussiaWar #Ukraine
— Michael Brodsky (@michael_brodsk) April 3, 2022
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що товарно-грошові відносини з країною-агресором – це фінансування військових злочинів, які здійснює в Україні російська армія.
- Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала випадки порушення російськими військовими силами законодавства на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей України.
- Колишня прокурорка ООН Карла дель Понте, яка в 1990-х займалася розслідуванням воєнних злочинів в Руанді та Югославії, закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видати ордер на арешт Путіна.