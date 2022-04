Про це повідомив у Twitter.

Під тиском української армії, російські війська змушені були відступити з півночі Київської області.

У звільненому від військ РФ місті Буча знайдено сотні тіл цивільних жителів. Містян катували та розстрілювали, інші загинули через міни, котрі встановлювали ворожі війська.

Deeply shocked be the photos from #Bucha. Killing of civilians is a war crime and cannot be justified. #UkraineRussiaWar #Ukraine

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) April 3, 2022