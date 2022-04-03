Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що російські війська скоїли воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях, зокрема під Києвом.

Про це повідомив у Twitter.

“Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є військовим злочином і не може бути виправданим”, – зазначив дипломат.

Під тиском української армії, російські війська змушені були відступити з півночі Київської області.

У звільненому від військ РФ місті Буча знайдено сотні тіл цивільних жителів. Містян катували та розстрілювали, інші загинули через міни, котрі встановлювали ворожі війська.