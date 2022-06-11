Управління ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, який "суд" так званої "Донецької народної республіки" виніс щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ООН.

В Організації Об’єднаних Націй наголосили, що подібні судові процеси та винесення смертного вироку – це воєнний злочин.

“УВКПЛ стурбована тим, що так званий Верховний суд самопроголошеної Донецької Народної Республіки засудив трьох військовослужбовців до страти”, – заявила речниця УВКПЛ Равіна Шамдасані.

Вона додала, що у Головному командуванні України підтвердили, що всі троє іноземних бійців – Шон Піннер, Ейден Аслін та Брагім Саадун – входили до складу ЗСУ, тому їх неможна вважати найманцями.

Також речник ООН Стефан Дюжаррік, під час брифінгу у Нью-Йорку також наголосив, що Організація завжди виступатиме проти смертних вироків за будь-яких обставин.

“І ми закликаємо надати затриманим комбатантам міжнародний захист і поводитись з ними відповідно до Женевських конвенцій”, – сказав він.