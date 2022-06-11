Про це йдеться у повідомленні пресслужби ООН.
В Організації Об’єднаних Націй наголосили, що подібні судові процеси та винесення смертного вироку – це воєнний злочин.
“УВКПЛ стурбована тим, що так званий Верховний суд самопроголошеної Донецької Народної Республіки засудив трьох військовослужбовців до страти”, – заявила речниця УВКПЛ Равіна Шамдасані.
Вона додала, що у Головному командуванні України підтвердили, що всі троє іноземних бійців – Шон Піннер, Ейден Аслін та Брагім Саадун – входили до складу ЗСУ, тому їх неможна вважати найманцями.
Також речник ООН Стефан Дюжаррік, під час брифінгу у Нью-Йорку також наголосив, що Організація завжди виступатиме проти смертних вироків за будь-яких обставин.
“І ми закликаємо надати затриманим комбатантам міжнародний захист і поводитись з ними відповідно до Женевських конвенцій”, – сказав він.
- Нагадаємо, британський уряд висловив глибоку стурбованість у зв’язку зі смертними вироками двом громадянам Великої Британії, які винесено в так званій “Донецькій народній республіці”.
- Також заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв назвав кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права за багатьма пунктами ухвалу так званого “суду” в окупованому РФ Донецьку про страту полонених іноземців – двох громадян Великої Британії та підданого Марокко.
- Окрім цього, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що відповідно до Женевських конвенцій, Ейден Ейслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях. Їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях.
- Також державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прокоментував винесення смертного вироку так званим “судом ДНР” щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти Росії.
- Раніше #Букви публікували інтерв’ю з побратимом Ейдена Асліна – іноземного добровольця, якому так званий “суд ДНР” виніс смертний вирок.