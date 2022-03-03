Про це Міністр оборони України Олексій Резніков написав на своїй сторінці у Facebook .

Очільник оборонного відомства заявив, що ні Росія, ні наші західні партнери не вірили, що в разі повномасштабної агресії Україна зможе протриматися тиждень. За результатами соціологічних опитувань, до 24 лютого понад 60% українців були впевнені у спроможності нашої держави встояти. Зараз таких вже 90%, каже Резніков.

Міністр Оборони зауважує, що це результат героїзму захисників та захисниць України. Медики, фінансисти, журналісти, комунальники, залізничники тримають свій фронт. Країна не зупинилася та бореться, наголошує Резніков.

Окремо міністр відзначив роботу голів військово-цивільних адміністрацій, які працюють на передовій. Також він назвав “форпостами Європи” Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь та Херсон.

Політик зауважив, що наразі втрати окупанта становлять тисячі людей особового складу. А кількість знищеної техніки ворога настільки велика, каже Резніков, що нею можна було би озброїти армію якоїсь з наших сусідніх країн.

Очільник оборонного відомства наголосив: “Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи.

Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо. ”