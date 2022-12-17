Американці намагалися перешкодити Збройним силам України вбити голову російського Генштабу Валерія Герасимова під час його візиту у зону бойових дій в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times, що присвячене війні в Україні.

Російський генерал Валерій Герасимов планував поїздку на передову. Тоді про це дізналися в США, приховавши дані від українців. Причина — побоювання, що замах може призвести до війни між США та РФ.

Проте, українці дізналася про поїздку, після чого Вашингтон попросив Україну припинити атаку: “Ми сказали їм не робити цього”, — сказав високопоставлений американський чиновник у коментарі NYT.

“Ми сказали: “Це занадто”. Повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники”, — пише видання. Однак, генерал Герасимов залишився в живих.