Про це йдеться у розслідуванні The New York Times, що присвячене війні в Україні.
Російський генерал Валерій Герасимов планував поїздку на передову. Тоді про це дізналися в США, приховавши дані від українців. Причина — побоювання, що замах може призвести до війни між США та РФ.
Проте, українці дізналася про поїздку, після чого Вашингтон попросив Україну припинити атаку: “Ми сказали їм не робити цього”, — сказав високопоставлений американський чиновник у коментарі NYT.
“Ми сказали: “Це занадто”. Повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники”, — пише видання. Однак, генерал Герасимов залишився в живих.
- Розвідка Сполучених Штатів Америки надає Україні дані, завдяки яким вдалось знайти та ліквідувати багатьох генералів з РФ.
- Раніше Збройні сили України ліквідували генерал-майора Володимира Фролова, який обіймав посаду заступника командира 8-ої загальновійськової армії РФ.