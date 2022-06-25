Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розкритикувала обговорення в соцмережах відступ Збройних сил України із Сєвєродонецька. За її словами, це шкодить роботі українських захисників та забирає час, який можна було використати на військові плани.

Про це вона повідомила у Facebook.

Також Маляр зауважила, що одночасно з виходом з або заходом в місто паралельно реалізовувалося декілька задач, а для їх успішності важливо це робити в умовах інформаційної тиші.

Заступниця наголосила, що коментування подій у соцмережах до заяв Генштабу зриває військові операції. Внаслідок чого останніми днями ЗСУ не змогли виконати необхідні задачі. Вона нагадала, що цивільним особам слід говорити публічно лише про те, про що інформують офіційні джерела, а не демонструвати свою обізнаність у військових операціях.

“Все, про що можна в цей момент говорити — говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони. Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції — як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане”, — написала Маляр.