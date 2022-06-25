Про це вона повідомила у Facebook.
Також Маляр зауважила, що одночасно з виходом з або заходом в місто паралельно реалізовувалося декілька задач, а для їх успішності важливо це робити в умовах інформаційної тиші.
Заступниця наголосила, що коментування подій у соцмережах до заяв Генштабу зриває військові операції. Внаслідок чого останніми днями ЗСУ не змогли виконати необхідні задачі. Вона нагадала, що цивільним особам слід говорити публічно лише про те, про що інформують офіційні джерела, а не демонструвати свою обізнаність у військових операціях.
“Все, про що можна в цей момент говорити — говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони. Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції — як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане”, — написала Маляр.
- Нагадаємо, що 25 червня 2022 року, росіяни повністю окупували Сєвєродонецьк. Наразі українські військові відійшли на більш підготовлені позиції. Водночас виїхати з міста можна лише на тимчасово окуповані РФ території.
- Також вчора очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові отримали наказ про вихід з міста Сєвєродонецьк, за яке протягом останніх тижнів велись важкі та тривалі бої.
- Також за даними аналітиків Інституту вивчення війни, цей тиждень стане вирішальним для ЗСУ у напрямку Сєвєродонецька. Російське керівництво встановило 26 червня як кінцевий термін для підходу російських військ до адміністративного кордону Луганської області, що, ймовірно, призведе до активізації зусиль щодо повного контролю над Сєвєродонецьком і просування на захід до кордону області.