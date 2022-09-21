На думку президента Польщі Анджея Дуди, організовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях України є "знущанням". Він запевнив, що Польща не визнаватиме їхні результати, тому що вони нічого не варті та вирішуються в Кремлі.

Про це повідомляє “Польське радіо”.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ Дуду запитали про його позицію щодо псевдореферендумів, оголошених окупаційною “владою”.

Президент наголосив, що полякам, особливо людям похилого віку та тим, хто знає історію своєї країни, не потрібно розповідати “чого варті референдуми, організовані Росією на окупованих нею територіях”.

“Їх результат установлюється у Кремлі, а не під час голосування. І те, як проголосують особи, які взагалі візьмуть участь у цьому “референдумі”, фактично не має жодного значення. Результат буде такий, як запланують у Кремлі”, – підкреслив він.

Тому, сказав польський лідер, що “з демократичної точки зору це знущання”: “Сподіваюся, що в міжнародній сфері ніхто не буде надавати цьому значення, тому що довіра до цих дій і результатів просто нульова”, — наголосив Дуда. він.

Водночас він запевнив, що в цій ситуації “Польща у жодний спосіб не визнає ці результати”.