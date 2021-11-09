Марафон “Це зробила вона” розпочнеться 10 листопада і триватиме до 24 листопада. Ця ініціатива присвячена покращенню статей про видатних жінок.

Про це повідомила громадська організація “Вікімедіа Україна”.

Кампанія має на меті підкреслити та показати світові досягнення жінок та їхню роль в історії, щоб боротися з гендерними стереотипами. Зауважимо, що марафон “Це зробила вона” проводять уже втретє. Зокрема, минулого року було покращено статті про 120 видатних жінок.

Для того, щоб взяти участь у марафоні слід:

бути зареєстрованим у Вікіпедії

протягом 10—24 листопада покращити якомога більше статей на тему проєкту україномовному розділі Вікіпедії (теми можна обрати із пропонованих на цій сторінці або вибрати самостійно)

сторінці або вибрати самостійно) зафіксувати свій внесок на сторінці проєкту у Вікіпедії

Зауважимо, що творення нових статей не входить у рамки цьогорічного марафону, адже всю увагу зосередять на покращенні вже наявних.Наприклад, можна додати нові факти у статтю, авести авторитетні джерела на підтвердження наявних фактів, покращити стиль статті та виправити описки, покращити ілюстрування тощо.

Крім цього, для участі в марафоні потрібно дотримуватися правил “Вікіпедії”, зокрема, про енциклопедичний стиль письма та недопустимість плагіату.

Усі учасники марафону отримають сувеніри, а найактивніші — додаткові призи. Також передбачені окремі призи для авторів найбільшого внеску у статті про українських спортсменок і дипломаток. Переможців марафону визначатимуться за системою балів.