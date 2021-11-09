Про це повідомила громадська організація “Вікімедіа Україна”.
Кампанія має на меті підкреслити та показати світові досягнення жінок та їхню роль в історії, щоб боротися з гендерними стереотипами. Зауважимо, що марафон “Це зробила вона” проводять уже втретє. Зокрема, минулого року було покращено статті про 120 видатних жінок.
Для того, щоб взяти участь у марафоні слід:
- бути зареєстрованим у Вікіпедії
- протягом 10—24 листопада покращити якомога більше статей на тему проєкту україномовному розділі Вікіпедії (теми можна обрати із пропонованих на цій сторінці або вибрати самостійно)
- зафіксувати свій внесок на сторінці проєкту у Вікіпедії
Зауважимо, що творення нових статей не входить у рамки цьогорічного марафону, адже всю увагу зосередять на покращенні вже наявних.Наприклад, можна додати нові факти у статтю, авести авторитетні джерела на підтвердження наявних фактів, покращити стиль статті та виправити описки, покращити ілюстрування тощо.
Крім цього, для участі в марафоні потрібно дотримуватися правил “Вікіпедії”, зокрема, про енциклопедичний стиль письма та недопустимість плагіату.
Усі учасники марафону отримають сувеніри, а найактивніші — додаткові призи. Також передбачені окремі призи для авторів найбільшого внеску у статті про українських спортсменок і дипломаток. Переможців марафону визначатимуться за системою балів.
- Нагадаємо, зірка українського електро-фольку ONUKA, відомий саунд продюсер The Maneken, українсько-данський художник Сергій Святченко та данський балетмейстер Себастіан Клоборг представлять мультимедійний онлайн-проєкт “Український конструктивізм”.