Відомий адвокат та військовий Масі Найєм, котрий отримав поранення під час бойових дій на сході України, опублікував першу свою світлину після операції. У публікації він подякував усім медикам та перелічив імена тих, хто врятував його.

Відповідний пост Найєм розмістив в Instagram.

За словами військовослужбовця, він вирішив у день медичного працівника присвятити свою публікацію усім медикам, котрі рятують життя. Він наголосив, що пам’ятає мить поранення та декілька моментів під час транспортування, водночас через велику кровотечу Найєм не бачив людей.

“Мій брат Мустафа Наєм допоміг ідентифікувати всіх, завдяки кому я живий. Отже, моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч”, – зазначив військовий.

Він пригадав, як зі Слов’янська його транспортували до лікарні в Краматорську, де і провели перше оперативне втрачання, пізніше Найєма перевезли в Дніпро. Військовий подякував усім, хто допоміг його врятувати, перелічивши імена усіх, хто допомагав.

“Дякую вам. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Ще раз дякую вам, що я живий!”- зазначив Масі.

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Довідка. З 2015 року до 2016 року Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України. 17 квітня Наєм підтвердив, що повернувся до лав ЗСУ: “Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє”, – написав він у Facebook.