Сьогодні Україна та світ зустріли новий 2023 рік. З цієї нагоди політики, громадські діячі, а також військові звернулися до українців, наголосивши на незламності та мужності нашого народу для якого більшість 2022 року припала на боротьбу у повномасштабній російсько-українській війні.

Про це повідомляють #Букви.

“Цей рік в нас багато чого забрав. Ми завжди будемо його пам‘ятати, як час втрат. Але це також і час нашої звитяги, час, коли ми вистояли. Задача кожного з нас — не просто чекати, а діями наближати українську перемогу!”, — сказав Максим Жорін, екскомандир полку “Азов” та офіцер ССО.

Водночас за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 2022-й світ назавжди запам’ятає як “рік незламних і хоробрих українців”, а також рік героїв ЗСУ. Також він додав, що України зробить все, аби 2023-й запам’ятали як рік перемоги України.

Крім того, українців привітав ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков, записавши відповідне відеозвернення: “З прийдешнім 2023 роком! Віримо та наближаємо нашу перемогу!”, — йдеться в повідомленні політика.

П’ятий президент Петро Порошенко у своєму новорічному зверненні написав, що Україна вистояла як держава: “Ми, українці, стали набагато сильнішими. Ми — нація відважних і відчайдушних воїнів. Подзвоніть, напишіть знайомим солдатам і офіцерам. Подякуйте і привітайте наших ангелів-охоронців”, — наголосив лідер “Європейської Солідарності”.

Народна депутатка України Юлія Тимошенко зазначила, що ворог все ще “може зіпсувати нам свято, але ворогу ніколи не залякати й не зламати нас”.

“Просто зціпимо зуби. Просто стиснемо кулаки. Просто запам’ятаємо. Просто – не пробачимо!”, — написала Тимошенко.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що спільна молитва має особливу силу, характер та значення. Також, за його словами, неймовірною є молитва, коли з різних куточків землі єднаються люди в одному дусі, єдиним серцем і єдиними вустами.

“Жити у часи визначних історичних подій складно, українці це знають на собі. 2022 рік став переломним для історії не тільки через велику війну в центрі Європи, а й через єдність і підтримку. 2023-ій — стане так само історичним. Це має бути рік нашої перемоги й краху Росії. Ми зустрічаємо 2023 рік з комендантською годиною і загрозою атак, але сміливими, незламними та гордими. За нами сьогодні увесь світ. Попереду — Перемога”, — написала народна депутатка України від “Голосу” Кіра Рудик

За словами, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українці не обирали війну, проте прийняли бій. Крім того, на думку генерала, ці свята мають “присмак сліз та колір крові”.