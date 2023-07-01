Джерело: CNN
Згідно з даними Athenahealth, компанії, що спеціалізується на охороні здоров’я, у перший тиждень червня кількість діагнозів хвороби Лайма – бактеріальної інфекції, що поширюється через укуси чорноногих кліщів, або оленячих кліщів – була на 17% вищою, ніж минулого року.
“Чорноногий кліщ є ворогом номер один для охорони здоров’я з точки зору кліщів, оскільки він здатний переносити багато патогенів”, — сказала Емілі Мейдер, програмний менеджер Північно-Східного регіонального центру.
“Вони можуть передавати людям багато різних хвороб. І вони дуже люблять жити в місцях, де люди відпочивають або живуть”.
Хвороба Лайма — не єдиний збудник, пов’язаний з кліщами. Центри контролю та профілактики захворювань США відстежують щонайменше чотири види кліщів і щонайменше сім патогенів, які вони можуть поширювати.
Експерти кажуть, що різноманітні фактори підвищують ризик захворювання, що передається кліщем. Серед них розширення середовища проживання кліщів і зміна середовища проживання людини.
Тепліша погода також дає кліщам більше можливостей продовжити свій життєвий цикл та збільшуються шанси того, що вони вкусять людину і поширять хворобу.
Експерти кажуть, що контролювати популяцію кліщів не дуже просто, тому особиста спостережливість є надзвичайно важливою, особливо протягом перших 24 годин після можливого укусу.
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