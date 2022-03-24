Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телеканалу “Рада”.

Відомо, що за добу місто обстріляли 44 рази, область — 140 разів. Водночас окупанти активно застосовують “Гради” та “Ураган”.

“44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною. Крім того, у нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракети типу “Калібр”, які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає”, — розповів Синєгубов.

За його словами в Харківські області критичною точкою залишається місто Ізюм. Сьогодні зранку був обстріляний Золочів. Крім того, ще вчора постраждало місто Балаклея. Наразі в адміністрації працюють над доставленням в ці точки гуманітарної допомоги.