Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телеканалу “Рада”.
Відомо, що за добу місто обстріляли 44 рази, область — 140 разів. Водночас окупанти активно застосовують “Гради” та “Ураган”.
“44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною. Крім того, у нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракети типу “Калібр”, які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає”, — розповів Синєгубов.
За його словами в Харківські області критичною точкою залишається місто Ізюм. Сьогодні зранку був обстріляний Золочів. Крім того, ще вчора постраждало місто Балаклея. Наразі в адміністрації працюють над доставленням в ці точки гуманітарної допомоги.
“Ми стежимо за цим і, звичайно, що намагаємося довести гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це і залишається досить складно задачею, оскільки ворог нам не дає і не погоджує, відповідно, зелених коридорів для доставки”, — зауважив голова Харківської ОВА.
- Нагадаємо, що архітекторка, дослідниця та керівниця громадської організації “Urban Forms Center” Євгенія Губкіна заявила, що російські війська намагаються знищити Харків, котрий вирізняється своєю модерною архітектурою. Наразі у місті знищено кожну четверту будівлю.
- Також Харків з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Вже зруйновано 600 багатоповерхівок, п’ять десятків шкіл на 7 лікарень.
- На харківському ринку “Барабашово” – найбільшому в Європі – вирувала пожежа, яку спровокували обстріли окупантів.
- Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що харків’яни вимагають позбутися всього, що пов’язує їхнє місто із РФ.