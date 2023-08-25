Центр підготовки операторів БПЛА «Крук» за останні три місяці підготував понад 600 нових аеророзвідників та фахівців з управління дронами-камікадзе. До підготовки операторів долучилася команда освітньо-культурної мережі «Гончаренко центр».

За словами очільника центру «Крук» Віктора Тарана, усі випускники курсів відправилися застосовувати набуті знання на найгарячіших напрямках фронту.

«За півтора року роботи центру, ми підготували понад 3500 висококваліфікованих операторів безпілотників. А цього літа – випустили понад 600 фахівців! Наші учні боронять кордони України на всіх напрямках, у найгарячіших точках. Ми пишаємось кожним з ним», – зазначив Віктор Таран.

Співпраця центру «Крук» із Гончаренко центром розпочалася наприкінці травня 2023 року. Організації підписали меморандум про партнерство, відтоді мережа освітньо-культурних та волонтерських просторів системно підтримує «Крук».

«Наш навчальний центр існує завдяки донорам та волонтерам. А тому, ми дякуємо Гончаренко центру та всім організаціям, які долучаються до нас та підтримують нашу діяльність», – додав Таран.

Гончаренко центри регулярно допомагають не лише «Круку», а й іншим підрозділам Сил оборони, які захищають Україну, розповів засновник мережі, нардеп Олексій Гончаренко.

«З початку війни ми передали на фронт понад 70 автівок, а також антидронові рушниці, безпілотники та навіть САУ “Гвоздика”. А на День незалежності зібрали ще 500 тисяч гривень для батальйону “Київська Січ”. Для нас велика честь підтримувати наших захисників. Адже саме вони виборюють Незалежність та майбутнє нашої країни!», – наголосив Олексій Гончаренко.

Зазначимо, школу підготовки операторів БпЛА «Крук» заснували 6 квітня 2022 року. Навчальну базу облаштували під потреби Сил Оборони України, на сьогодні парк дронів нараховує декілька десятків БпЛА різного типу.

Крім мережі Гончаренко центр, «Крук» також співпрацює з Міжнародним Фондом «Відродження» та Міністерством цифрової трансформації України. Випускники центру захищають Україну в лавах ЗСУ, НГУ, Територіальної оборони, спецпідрозділів ССО, ГУР, СБУ та добровольчих формувань.



