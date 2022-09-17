Центр національного спротиву оприлюднив списки так званих членів виборчих комісій N°301-307 для проведення незаконного "референдуму" на території Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

“Центр національного спротиву отримав у розпорядження списки так званих членів виборчих комісій N°301-307 для проведення незаконного референдуму на території Херсонської області. Як ми й писали раніше, окупанти таки перенесли свій псевдореферендум через спротив місцевого населення ТОТ та контрнаступ ЗСУ”, – розповіли у ЦНС.

Також у повідомленні зазначається, що “підпілля” продовжує свою роботу і доказом того є список частини колаборантів, які беруть участь в організації псевдореферендуму.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти не змогли підготувати “референдум” на півдні й в Кремлі готові вкотре перенести псевдореферендум. Через тотальний спротив населення окупанти не можуть зібрати достатню кількість даних для організації усіх процесів. А також росіяни мають дефіцит колаборантів, які готові в цьому допомогти.

Варто зазначити, що це вже не вперше росіяни переносять псевдореферендум. Спершу вони планували провести його в травні та через спротив населення у них нічого не вдалося.

Зокрема віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що участь у “референдумах” окупантів є порушенням Кримінального кодексу України та карається ув’язненням до 12 років з конфіскацією майна.

Ірина Верещук нагадала, що будь-яка участь у псевдореферендумах окупантів є злочином.

“Референдуми, як би вони їх не називали, – це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких “референдумів” на нашій українській землі”, – сказала Верещук.

Вона нагадала, що за участь у подібних незаконних заходах передбачена кримінальна відповідальність.

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликала евакуюватися з окупованих територій усіх громадян України, хто може це зробити. Якщо такої можливості не буде – просто ігнорувати будь-які псевдореферендуми від окупантів.

“А якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, – не брати участі у жодних “референдумах”, — порадила Верещук.

Інакше, за участь у псевдореферендумі, спонуканні до цього або будь-яких інших проявів колаборантства можна отримати до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.