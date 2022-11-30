"Центр порятунку диких тварин Наталії Попової" та всеукраїнський гуманістичний рух Uanimals відкрили збір коштів на генератор для обігріву диких тварин, врятованих від війни.

Про це йдеться на офіційному сайті Uanimals.

У повідомленні зазначається, що в самому центрі порятунку електропостачання є лише пару годин на день, опалення відсутнє. Для обігріву вольєрів використовуються інфрачервоні лампи. Проте із використанням звичайного генератора блоки на лампах горять і самі лампи виходять із ладу.

Саме тому необхідний потужний інверторний генератор та паливо до нього.Адже зараз під загрозою життя всіх тварин центру, а це 14 левів, п’ятеро із яких — левенята, тигр та ще понад 50 диких та свійських тварин.

“Теплолюбні хижаки потрапили в країну із суворим для них кліматом для людської розваги. Навіть врятувавши їхні життя, через обстріли та відсутність електропостачання ми не маємо змоги підтримувати необхідні для виживання умови. Поки ми шукаємо для тварин новий дім з необхідними умовами та в відповідному кліматі, без тепла їм буде неймовірно важко, особливо малим левенятам”, – йдеться у повідомленні.

А також наголошується, що необхідний потужний генератор, який точно зможе витримати напругу мережі та паливо для нього, хоча б на певний час. Загальна сума збору — 150 000 грн.

“Дикі тварини центру вже так багато пройшли, вони мають право на життя! Кожна гривня може допомогти тваринам вижити”, – зауважили у повідомленні.

Довідково. UAnimals — всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин та працює у різних форматах — від зоозахисних рейдів до роботи в законодавчій площині.