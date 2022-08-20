У мережі з’явилася низка неправдивої інформації щодо придбання супутника для Збройних сил України за гроші, які збирали на три Bayraktar. Тому Центр протидії дезінформації при РНБО вирішив спростувати основні фейки.

Про це йдеться на офіційній сторінці Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Перший фейк про те, що українці перераховували гроші на “Байрактари”, а витратили їх на якийсь незрозумілий супутник.

Натомість компанія “Baykar Makina” безоплатно надасть Україні “Байрактари”, а рішення про купівлю супутника приймалося не одноосібно Фондом Сергія Притули, а у декілька кроків зі спеціалістами Міністерства оборони України, Головного управління розвідки, Служби безпеки України та особисто з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Наступна неправдива інформація щодо того, що супутник не купили, а насправді він всього лише в оренді.

Проте українці справді придбали один супутник, який зможуть використовувати аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті. Також компанія ICEYE надала у користування “сузір’я” із понад 30 своїх супутників на рік.

Ще ширяться фейки про те, що Збройні сили України й без власного супутника отримували знімки від партнерів України.

Так, інформацію із супутників партнерів ЗСУ отримували, але менш оперативно та лише ту, що надавали. Але поставало питання актуальності та швидкості даних. Раніше Сергій Притула зауважив, що “За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага”.